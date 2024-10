Sało to jedna z najpopularniejszych przekąsek serwowanych w Ukrainie i można śmiało powiedzieć, że taka słonina to już tradycyjna potrawa u naszych wschodnich sąsiadów . Sało gości na stołach w ukraińskich domach podczas najróżniejszych biesiad, uroczystości i świąt.

Sało serwuje się w formie przekąski lub przystawki i zazwyczaj zajada się nią wraz z kromką świeżego chleba. Słonina z powodzeniem wykorzystywana jest także do innych dań - m.in. może stanowić składnik farszu, dodawana jest do zup, jajecznicy, kasz i ziemniaków .

Do przygotowania ukraińskiej słoniny potrzebujemy następujących składników:

Słoninę kroimy w paski o szerokości ok. 15 cm. Pokrojoną słoninę nacieramy solą, dno brytfanki okraszamy sola i układamy w niej paski słoniny skórą do dołu, wypełniając całą powierzchnię brytfanki. Na ułożoną słoninę ponownie aplikujemy sól, utarty czosnek oraz ulubione przyprawy. Kolejną warstwę słoniny nakładamy skórą do góry i przyprawiamy.