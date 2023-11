Nasi przodkowie zalecali je na niestrawność i przeziębienie. To ostatni dzwonek, by zagnieść cudowne ciasto

Piernik długo dojrzewający: Lista zakupów

Choć miewam skoki w bok (szczególnie latem) i zdradzam go z innymi ciastami, to jednak nie wyobrażam sobie bez niego życia. Gdybym miała wskazać ulubione ciasto, byłby to zdecydowanie piernik. Uwielbiam go w każdym wydaniu, ale na święta Bożego Narodzenia najlepiej sprawdza się piernik długo dojrzewający. Aby zagościł w grudniu na stole czas wybrać się na zakupy po:

Składniki 50 dkg miodu

40 dkg cukru

25 dkg masła

130 ml mleka

1 kg mąki tortowej

2 opakowanie przyprawy do piernika

3 łyżeczki sody oczyszczonej

3 jajka

szczypta soli

powidła śliwkowe (ok. 3 słoiki po 200 g)

Świąteczny piernik długo dojrzewający: Przepis

Piernik długo dojrzewający, jak sama nazwa wskazuje, potrzebuje czasu (i to sporo), aby dojrzeć do zjedzenia go, dlatego to najwyższa pora by zająć się jego zagniataniem. Jak zrobić piernik długo dojrzewający? Przepis wbrew pozorom nie jest skomplikowany:

Do garnka wrzuć miód, cukier i masło i podgrzewaj na małym ogniu, aż masło się stopi, a składniki połączą. Następnie odstaw do wystudzenia. Do zimnego mleka dodaj sodę oczyszczoną i wymieszaj. Gdy masa miodowa wystygnie, doda do niej przyprawę, mąkę, jajka sól i mleko. Zagnieć ciasto. Przełóż do szklanego naczynia i przykryj. Wstaw do lodówki na 4 - 5 tygodni. Na 2 - 4 dni przed świętami wyjmij ciasto, rozwałkuj i podziel na trzy części. Piecz w piekarniku przez około 15 minut - aż piernik urośnie i się zarumieni. Wyjmij i ostudź. Następie posmaruj pierwszy blat powidłami śliwkowymi, połóż drugi blat ciasta i powtórz czynność. Na ostatnią warstwę przygotuj polewę czekoladową lub lukier.

Porada: Zamiast trójwarstwowego piernika, możesz z jednej części ciasta wykroić pierniczki.

Zdjęcie Piernik z powidłami / 123RF/PICSEL

Piernik jako lek?

Piernik jak się okazuje, nie zawsze był ciastem świątecznym. Podobno pierwszy znany przepis na piernik znajduje się w...poradniku medycznym! Ciasto było zalecane jako sposób na leczenie niestrawności i przeziębienia. Czy ludowa medycyny miała rację? Nawet jeśli nie, to dla jego rozkosznego smaku warto przygotować piernik długo dojrzewający. Przepis nie sprawi ci większych kłopotów, co jest kolejnym argumentem na rzecz tego pysznego ciasta.



