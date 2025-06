Znane w tradycyjnej medycynie od wieków, liście figowca to doskonałe źródło przeciwutleniaczy i składników przeciwzapalnych. Dodatkowo znajdziemy w nich witaminy A, D i E oraz błonnik pokarmowy , który zapewnia uczucie sytości i wspomaga trawienie. Liście figowca wykorzystać można w kuchni podobnie jak kapustę - zawijając w nie mięsne lub warzywne nadzienie, mięso do pieczenia albo dodając do sałatki. Spożywanie tych niepozornych części rośliny, może przynieść nam prawdziwe benefity zdrowotne:

Wystarczy wrzucić 3 liście do garnka z połową litra wrzącej wody i gotować na małym ogniu przez ok. 10 minut. Następnie napar przelać do filiżanki i wypić. Wystarczą dwie dziennie przez ok. 2 tygodnie, by zobaczyć pozytywne dla zdrowia efekty kuracji.