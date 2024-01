Wielu osobom wydaje się, że z selera nie da się zrobić wielu potraw, ale to nieprawda. Dzisiaj chcę wam udowodnić, jak bardzo szerokie zastosowanie w kuchni może on mieć. Na początek przekąska.

Chipsy z selera - przepis Ewy Wachowicz

Obranego selera pokroić na cieniutkie plasterki (można użyć szatkownicy do ogórków). Na patelni rozgrzać kilka łyżek dobrej oliwy i usmażyć selerowe krążki na złoty kolor. Chipsy przełożyć na papierowy ręcznik, aby ociekły z nadmiaru tłuszczu. Posolić do smaku.

Surówka z selera z jabłkiem

Z selera można przygotować też surówkę, którą będziecie mogli traktować na przykład jako dodatek do drugiego dania albo jeść solo. Poniżej dwie propozycje: surówka z jabłkiem i z dodatkiem żurawiny.

Surówka z selera z jabłkiem materiał partnera

Składniki:

1 seler

2 jabłka

sok z ½ cytryny

3 łyżki jogurtu

Opis przygotowania:

Seler i jabłka zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Skropić sokiem z cytryny, wymieszać z jogurtem.

Surówka z jabłkiem i żurawiną

Surówka z selera z jabłkiem i żurawiną materiał partnera

Składniki:

1 duży seler

1 jabłko winne

2 łyżki suszonej żurawiny

sok z cytryny

sól

2 łyżki śmietany

Opis przygotowania:

Seler zetrzeć na tarce jarzynowej (o dużych oczkach). Skropić sokiem z ½ cytryny, posolić i wymieszać. Jabłko dobrze umyć, naciąć i również zetrzeć na tarce. Wymieszać z selerem. Dodać namoczoną i odsączoną żurawinę oraz śmietanę. Wymieszać.

Sałatka z selera marynowanego

Jak wspomniałam, seler można jeść na surowo lub gotowany, ale w sałatce sprawdzi się ten marynowany. Taka sałatka będzie idealnym dodatkiem do wędlin.

Sałatka z selera i ananasa materiał partnera

Składniki:

2 słoiczki selera marynowanego

1 por

1 puszka ananasa

1 szklanka majonezu

5 jajek

sól

pieprz

Opis przygotowania:

Zacząć od ugotowania jajek na twardo. Jaja włożyć do zimnej wody i gdy tylko się zagotują, trzymać je w ukropie przez 8-10 minut. Uwaga: dłuższe gotowanie powoduje, że żółtka sinieją. Nie ma to co prawda znaczenia smakowego, ale psuje nieco kolor potrawy. Po ugotowaniu obtłuc skorupki, po czym zanurzyć jajka w zimnej wodzie - by łatwiej było je obrać. Selera przełożyć ze słoiczków na sito i lekko odcisnąć. Warzywo trzeba pozbawić nadmiaru marynaty, bo w przeciwnym razie sałatka będzie za kwaśna. Następnie długie wstążki selera posiekać nożem na mniejsze kawałki. Ananasa odsączyć z syropu i podzielić na zgrabne cząstki. Pora pokroić w półtalarki i sparzyć na sicie gorącą wodą - po to, by lekko zmiękł i oddał nadmiar goryczki. Wystudzone i obrane jajka przekroić na pół. Żółtka włożyć do miski (idealna jest makutra), a białka posiekać w drobną kostkę. Żółtka rozetrzeć pałką, dodając po łyżce majonezu. Gdy sos zrobi się gładki, wrzucić wszystkie pokrojone składniki sałatki i dobrze wymieszać. Na końcu doprawić solą i pieprzem.

Pasztet z selera - przepis Ewy Wachowicz

Wiedzieliście, że na bazie selera da się zrobić... pasztet? Wypróbujcie poniższy przepis, a gwarantuję, że będziecie pozytywnie zaskoczeni.

Pasztet z selera materiał partnera

Składniki:

500 g selera

1 cebula

125 g masła

½ szklanki wywaru grzybowego

1 łyżka sosu sojowego

2 ząbki czosnku

3 jajka

½ szklanki bułki tartej

2 łyżki chrzanu

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

1 łyżeczka pieprzu

sól

Opis przygotowania:

Seler i cebulę zetrzeć na tarce o grubych oczkach - ew. zmiksować w malakserze z tarką o grubych, tzw. warzywnych oczkach. Przełożyć do garnka, dolać wywar grzybowy i sos sojowy, dodać rozdrobniony czosnek i masło. Doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu przez 1 godzinę. Wystudzić. Dodać przyprawy, jajka, chrzan i bułkę tartą. Wymieszać i przełożyć do keksówki - natłuszczonej i wysypanej bułką tartą. Piec przez 1 godzinę w temp. 180 st. C (bez termoobiegu, grzałka górna i dolna).

Selerowy sos do ryby

Seler naciowy najczęściej wykorzystuje się do przygotowywania koktajli, ale ja proponuję wykonanie sosu z jego udziałem i serwowanie go z rybą - łososiem.

Składniki:

600 g filetu z łososia

bekon w plastrach

mąka

sól

pieprz

DODATKI:

rukola

ryż

olej ryżowy

SOS Z SELERA:

1 cebula

2 ziemniaki

4 selery naciowe

4 ząbki czosnku

8 łyżek oliwy

sól

pieprz

Opis przygotowania:

W rondelku rozgrzać oliwę, dodać drobno posiekaną cebulę, podsmażyć nie rumieniąc. Dodać łodyżki selera i ziemniaki pokrojone w małe kawałeczki. Mieszając od czasu do czasu smażyć przez kilka minut, ale nie rumienić. Wlać niewielką ilość wody - tak, by przykryła warzywa. Posolić do smaku i dusić pod przykryciem przez około 15 minut (aż warzywa zmiękną). Przetrzeć przez sito - nie miksować, gdyż mogą pozostać włókna selera. Łososia pokroić na plastry - w poprzek. Zwinąć w roladki i owinąć bekonem. Jeśli potrzeba, spiąć wykałaczką. Obtoczyć w mące. Na patelni rozgrzać pół centymetrową warstwę oleju i zrumienić pokrojony na plastry czosnek. Wyjąć i usmażyć roladki - na średnim ogniu, by ładnie się zrumieniły z każdej strony. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Na talerzach rozsmarować gorący mus selerowy, rozłożyć po kawałeczku czosnku, wyłożyć roladki (wyjmując wcześniej wykałaczki). Udekorować rukolą i posypać świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Podawać z białym ryżem (ziarenka lekko podsmażyć w odrobinie oleju, zalać wodą i ugotować).

Moi drodzy, seler jest bardzo zdrowy i warto włączyć go do swojej diety. Jak sami widzicie, pomysłów i przepisów, jak to zrobić, nie brakuje. Zachęcam was więc do wykorzystania przynajmniej jednego - na pewno nie pożałujecie.