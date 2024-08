Ormiańska zupa haszlama to nie tylko niesamowity smak i aromat, ale również posiłek bogaty w witaminy, a w dodatku niezwykle sycący. Korzystając z ładnej pogody i ostatnich dni wakacji, haszlamę warto przygotować na świeżym powietrzu, używając do tego specjalnego kociołka, co sprawi, że potrawa będzie jeszcze smaczniejsza. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zupę ugotować w domu. Jak się do tego zabrać?