Nie uwierzysz, jak szybko zrobisz te placki dyniowe. Doskonałe o każdej porze dnia, też na wynos
Złociste, mięciutkie i gotowe w kilka chwil ekspresowe placuszki dyniowe to sposób na to, by w codziennym zabieganiu dodać sobie odrobiny przytulności i smaku jesieni. Idealne do pracy, szkoły czy jako szybki podwieczorek, sprawdzą się też na leniwe śniadanie albo lekką kolację. To małe porcje ciepła, które nie tylko sycą, ale i poprawiają nastrój. No i ten wyjątkowy aromat...
Sezon dyniowy nie będzie kłopotliwy
Te placki co roku robię na jesień obowiązkowo. Nie tylko dlatego, że nadają się na wiele okazji, robi się je ekspresem, ale też ze względu na wyjątkowy smak i aromat, który jeszcze długo po posiłku roznosi się po całym domu i okolicy. Sezon dyniowy to dla niektórych kłopot, bo nie mają pojęcia, co można przyrządzić z tego warzywa (które technicznie jest owocem). A opcji jest naprawdę sporo, tyle że zazwyczaj wymagają żmudnego procesu obróbki i przygotowywania, a potem pichcenia. Mój przepis na placki dyniowe jest sprawdzony i ręczę, że najlepsze placuszki dyniowe zrobisz jedynie w kilka chwil. To, co najważniejsze to puree z dyni, ale spokojnie, to też nie zajmuje wiele czasu.
Jak zrobić puree z dyni?
- W misce wymieszać ostudzone purée z dyni z jogurtem naturalnym (pomijamy jeśli puree z dyni jest rzadkie), następnie wymieszać z jajkami, 2 łyżkami oleju lub roztopionego masła i cukrem.
- Bezpośrednio przez sitko dodać mąkę uprzednio wymieszaną z proszkiem do pieczenia oraz solą. Wszystko wymieszać delikatnie rózgą do połączenia się składników na gładką i jednolitą masę. Można też zmiksować mikserem na minimalnych obrotach.
- Rozgrzać patelnię i posmarować ją olejem lub masłem klarowanym. Nakładać po 1 pełnej łyżce ciasta zachowując odstępy. Wyrównać powierzchnię nałożonego ciasta.
- Placki smażyć na niezbyt dużym ogniu, do czasu aż urosną i będą ładnie zrumienione (przez około 2,5 minuty). Przewrócić na drugą stronę i smażyć do zrumienienia, przez około 2 minuty. Przed smażeniem następnej partii patelnię wyczyścić ręcznikiem papierowym.
- Placki można posypać cukrem pudrem, cynamonem, podawać z powidłami morelowymi lub śliwkowymi.
Przede wszystkim jeśli maksymalnie chcesz skrócić czas przygotowywania, wybierz w sklepie dynię Hokkaido zamiast standardowej. Dlaczego? Bo nie trzeba usuwać z niej skórki. Kupioną dynię pokrój na mniejsze części, pozbądź się pestek ze środka i upiecz przez 30 minut w 180 stopniach. Następnie ostudzoną zblenduj na gładką masę. Takie puree jest bazą: placków, ciast, syropu do kawy a nawet zupy. Można je mrozić, co ja osobiście robię, gdy zostanie mi nadmiar, by za jakiś czas ponownie zrobić placki lub dodać je do sosu warzywnego. Gdy już masz puree, placki dyniowe to dosłownie kilka minut roboty.
Placki dyniowe - ekspresowy przepis
Składniki
- 200 g purée z upieczonej dyni
- 50 g jogurtu naturalnego (opcjonalnie)
- 2 jajka
- 2 łyżki oleju roślinnego lub roztopionego masła
- 2 - 3 łyżki cukru
- 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- mała szczypta soli
- Dodatki: np. cukier puder, cynamon, powidła morelowe lub śliwkowe
Przygotowanie:
- W misce wymieszaj purée z dyni z jogurtem naturalnym (jeśli puree jest rzadkie, nie dodawaj jogurtu, jeśli użyłaś hokkaido ze skórką, na pewno będzie gęste - rozrzedź je jogurtem do konsystencji śmietany).
- Wymieszaj z jajkami, 2 łyżkami oleju i cukrem.
- Bezpośrednio przez sitko dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i solą.
- Wszystko wymieszaj delikatnie rózgą do połączenia się składników na gładką i jednolitą masę. Możesz użyć miksera.
- Rozgrzej patelnię i posmaruj ją olejem. Nakładaj po 1 pełnej łyżce ciasta zachowując odstępy formując placki.
- Placki smaż na niedużym ogniu, do czasu aż urosną i będą ładnie zrumienione (przez około 2-3 minuty).
- Przewróć na drugą stronę i smażyć 2 minuty.
- Placki świetnie smakują same, ale moi domownicy lubią je zajadać z dżemami i syropem klonowym. Można dodać do tego świeże owoce lub bitą śmietanę.
Smacznego!