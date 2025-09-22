Te placki co roku robię na jesień obowiązkowo. Nie tylko dlatego, że nadają się na wiele okazji, robi się je ekspresem, ale też ze względu na wyjątkowy smak i aromat, który jeszcze długo po posiłku roznosi się po całym domu i okolicy. Sezon dyniowy to dla niektórych kłopot, bo nie mają pojęcia, co można przyrządzić z tego warzywa (które technicznie jest owocem). A opcji jest naprawdę sporo, tyle że zazwyczaj wymagają żmudnego procesu obróbki i przygotowywania, a potem pichcenia. Mój przepis na placki dyniowe jest sprawdzony i ręczę, że najlepsze placuszki dyniowe zrobisz jedynie w kilka chwil. To, co najważniejsze to puree z dyni, ale spokojnie, to też nie zajmuje wiele czasu.