Spis treści: 01 Otwórz się na nowe smaki

02 Przepis na sok z dyni krok po kroku

03 Smaczne dodatki, czyli idealne towarzystwo dla dyni

04 Dlaczego warto pić sok z dyni? Wymiata toksyny bez pardonu

Otwórz się na nowe smaki

Sok dyniowy prawdopodobnie nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniony wśród polskich smakoszy. Znamy przepisy na zupę czy frytki z dyni, ale zrobienie warzywnego napoju mało komu przychodzi do głowy. Wykorzystaj sezon jesienny, kiedy tych smacznych produktów jest pod dostatkiem, by urozmaicić swój jadłospis. Podziękują ci nie tylko kubki smakowe, ale i cały organizm.

Przepis na sok z dyni krok po kroku

Do przygotowania napoju wybieraj niewielkie dynie piżmowe lub hokkaido. Najprostszy wariant soku dyniowego zakłada obranie warzywa, usunięcie pestek i wydobycie soku przy pomocy sokowirówki lub wyciskarki. Nie masz w swoim wyposażeniu takich sprzętów? Nic straconego.

Wybraną dynię obierz i pokrój na mniejsze kawałki.

Przełóż do szerokiego garnka i zalej wodą. Na pół kilograma warzywa będziesz potrzebować pół litra płynu.

Gotuj dynię do momentu, aż zmięknie. Gdy przestygnie, zblenduj i przecedź przez sitko.

Zdjęcie Sok z dyni na stałe wejdzie do twojego sezonowego menu / 123RF/PICSEL

Tak zrobiony sok z dyni będzie dość gęsty, więc możesz potraktować go jako przekąskę między posiłkami. Jeśli wolisz bardziej płynną konsystencję, wlej dodatkową porcję wody, ponownie zagotuj i ostudź. Sok dyniowy nadaje się do pasteryzacji, która przedłuża jego trwałość. Jeśli przygotowujesz porcję do spożycia na bieżąco, przechowuj napój w lodówce — nie dłużej niż trzy dni.

Smaczne dodatki, czyli idealne towarzystwo dla dyni

Podstawową wersję soku dyniowego łatwo zmodyfikujesz. Warzywny smak znakomicie będzie komponować się z jabłkiem i marchewką. Duet podnosi walory smakowe i wartość odżywczą soku z dyni. Pasować będą także brzoskwinie i pomarańcze. Dla przełamania słodkiego smaku dodaj odrobinę soku z limonki lub sproszkowanego imbiru.

Dlaczego warto pić sok z dyni? Wymiata toksyny bez pardonu

Niełatwo jest znaleźć taki produkt w sklepach. Samodzielne przygotowanie soku z dyni pozwoli ci na wzbogacenie go ulubionymi dodatkami i osiągnięcie upragnionej konsystencji. Od początku do końca będziesz mieć wpływ na jego skład, dzięki czemu w pełni skorzystasz z właściwości dyniowego soku.

Gęsty napój to doskonałe źródło błonnika. W zdrowy sposób wypełnia brzuch, więc niezdrowe przekąski między głównymi posiłkami przestaną być pokusą. Wspiera odchudzanie, jednocześnie oczyszczając organizm z toksyn. Pod tym kątem sok z dyni to duży sprzymierzeniec wątroby oraz nerek.

