Co zrobić z grzybami? Takie pyszności proponuje siostra Anastazja

Przepisy siostry Anastazji to złote wskazówki dla wszystkich miłośników dobrej kuchni. Dla profesjonalnych kucharzy, jak i tych dopiero rozpoczynających swoją przygodę z gotowaniem. Zakonnica od lat gotowała i piekła dla krakowskich jezuitów. To oni namawiali ją do wydania książek kulinarnych. A te, gdy tylko pojawiły się w księgarniach, zyskały ogromną popularność. Gotowanie z siostrą Anastazją to czysta przyjemność i pewność, że dania będą proste w wykonaniu i przede wszystkim smaczne. W "Wielkiej księdze specjałów siostry Anastazji" znajdziemy wiele ciekawych propozycji, chociażby na niedzielny obiad. Dzisiaj prezentujemy te, w których można wykorzystać grzyby.

Zdjęcie Dwie propozycje od siostry Anastazji na wykorzystanie grzybów w kuchni / 123RF/PICSEL