Tradycyjne ogórki kiszone. Jak kisić, żeby były twarde?

Ogórki kiszone to produkt, którego na polskim, tradycyjnym stole wręcz nie może zabraknąć. Cenimy je miedzy innymi za niepowtarzalny smak oraz prozdrowotne właściwości. Udowodniono bowiem, że ogórki kiszone wspomagają odporność i obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, będąc jednocześnie źródłem wielu witamin i składników odżywczych.

Słoik ogórków kiszonych to niemal obowiązkowy bywalec naszych spiżarni. Co prawda przygotowanie tego przysmaku nie należy do najtrudniejszych, jednak zdarza się, że po otwarciu słoika ogórki są miękkie i puste w środku. Magda Gessler przypomina o kilku ważnych zasadach. Biorąc je sobie do serca wyeliminujemy w przyszłości podobną niemiłą niespodziankę.

Jak zrobić dobre ogórki kiszone w słoikach? Magda Gessler radzi

Magda Gessler podkreśla, iż najważniejsze w przygotowaniu ogórków kiszonych jest wybór odpowiednich warzyw. Te powinny być przede wszystkim świeże i pochodzić z polskich gruntów. Restauratorka radzi, aby do słoików wkładać małe i średnie wielkością ogórki. Takie będą najsmaczniejsze.

Co więcej, przed ułożeniem ich w słoiczkach należy dokładnie je wyszorować, a kolejno zalać zimną wodą i odstawić na godzinę. Ten proces ma wpłynąć na ich późniejszy smak. Tak przygotowane ogórki będą jędrne i soczyste.

Jak zrobić dobre ogórki kiszone w słoikach? Magda Gessler radzi

Ogórki kiszone: przepis. Tak robi je Magda Gessler

Co więcej, Magda Gessler wrzuca do słoiczka z ogórkami jeden nietypowy składnik. Mowa o liściach z wiśni i czarnej porzeczki, które mają zapewnić niesamowity smak, a także wpłynąć na poprawną fermentację. Ogórki z takim dodatkiem nie będą miękkie i nie zepsują się. Jak je przygotować? Potrzebować będziemy:

około 2 kg niewielkich ogórków gruntowych,

kilka kwiatów kopru (jeden na każdy słoiczek),

ząbki czosnku (po dwa na każdy słoiczek),

korzeń chrzanu (po kawałku na każdy słoiczek),

liście czarnej porzeczki (dwa na słoik),

liście wiśni (po jednym na słoik),

solankę (na jeden litr wody dwie płaskie łyżki soli).

Ogórki dokładnie myjemy, zalewamy zimną wodą i odkładamy do namoczenia na około godzinę. W tym czasie przygotowujemy zalewę. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy sól. Mieszamy do momentu jej rozpuszczenia.

Ogórki odcedzamy. Na dnie wyparzonych wcześniej słoików układamy czosnek, chrzan oraz liście. Jak najciaśniej układamy ogórki. Na wierzchu kładziemy koper. Całość zalewamy solanką i szczelnie zakręcamy słoik. Przechowujemy w suchym, ciemnym miejscu. Gotowe.

