Niezawodny przepis na domowy chleb. Idealny na śniadanie, szybko znika

Jeśli nie przepadamy za kupionym w sklepie chlebem, to nie musimy obejść się smakiem. Wystarczy przygotować go samodzielnie, a będziemy mieć świeży bochenek bez wychodzenia z domu. Jeśli obawiamy się, że nie podołamy zadaniu, to nic strasznego. Ewa Wachowicz krok po kroku wyjaśnia, jak w prosty sposób przygotować domowy chleb orkiszowy.