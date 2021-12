Nigdy nie wkładaj tych produktów do lodówki. Szybciej się zepsują

Niska temperatura w lodówce może wpływać niekorzystnie na składniki odżywcze zawarte w niektórych produktach. W związku z tym należy je przechowywać w temperaturze pokojowej. Jakie to produkty?

Czego nie trzymać w lodówce? Pomidory

Zimne powietrze sprawia, że zostaje przerwany proces dojrzewania promotorów. Przez to ich miąższ staje się mniej apetyczny, a smak i aromat mniej intensywne. Najlepiej zatem trzymać pomidory na kuchennym blacie, np. w misce na owoce.





Czego nie trzymać w lodówce? Bazylia

Jeśli nie zapewnimy bazylii odpowiednio wysokiej temperatury, to jej liście szybko zwiędną. Co więcej, gdy przebywa w lodówce, łatwo wchłania zapachy innych produktów spożywczych. Zamiast tego, bazylię w doniczce warto postawić na parapecie i podlewać jak inne rośliny.

Czego nie trzymać w lodówce? Cebula

Cebula, podobnie jak ziemniaki, zupełnie nie potrzebuje zimnej temperatury. Można przechowywać ją w ciemnym i suchym miejscu, np. szafce czy spiżarni.





Czego nie trzymać w lodówce? Czosnek

Przechowywanie czosnku w lodówce może pozbawić go właściwości, z których korzystamy zarówno w gotowaniu jak i zapobiegając chorobom. Poza tym może też szybciej wysychać. Lepiej trzymać czosnek w pojemniku czy słoiku.





Czego nie trzymać w lodówce? Jajka

W sklepowych lodówkach nie znajdziemy jajek. Znajdują się one na zwykłych półkach. Możemy jednak włożyć je do lodówki w domu, aby przedłużyć ich świeżość - ale nie tam, gdzie przewidują to producenci, czyli w drzwiach. Przez zmiany temperatur mogą się one bowiem zepsuć jeszcze szybciej.



