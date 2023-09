Spis treści: 01 Serek homogenizowany - kultowy smak dzieciństwa

02 Właściwości odżywcze serka homogenizowanego

03 Na co uważać, wybierając serek homogenizowany?

Serek homogenizowany - kultowy smak dzieciństwa

Serek homogenizowany to pyszna przekąska uwielbiana przez wielu ludzi. Dla niektórych to wręcz smak dzieciństwa budzący nostalgię, który można nazwać kultowym. Dzisiaj, w dobie rosnącej świadomości na temat odżywiania, pojawiają się pytania, czy można go również uznać za zdrowy.

Tego typu serek jest wytwarzany z twarogu poprzez proces jego homogenizacji. Może zostać do niego dodana śmietanka. Jest zaliczany do serów twarogowo-kwasowych niedojrzewających. Ma gładką i kremową konsystencję. Można go jeść solo jako przekąskę np. na drugie śniadanie lub podwieczorek lub jako dodatek do kanapki.

Właściwości odżywcze serka homogenizowanego

Czy serek homogenizowany można nazwać zdrową przekąską? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, dostarcza cennego białka i wapnia, które są niezbędne dla budowy i utrzymania zdrowych kości oraz mięśni. Składniki te zawarte w przetworach mlecznych przyswajają się lepiej niż te zawarte w samym mleku.

Dodatkowo, w produkcie znajdują się także inne składniki odżywcze, jak magnez, cynk, fosfor, kobalt, miedź czy mangan. Mają one działanie wpływające na zmniejszenie poziomu zakwaszenia organizmu. Poza tym serek homogenizowany zawiera witaminy A, D, E, K oraz B1 i B2, które korzystnie działają na nasze zdrowie.

Na co uważać, wybierając serek homogenizowany?

Z drugiej jednak strony warto pamiętać również o zawartości tłuszczu, soli i cukru w serku homogenizowanym. Szczególnie trzeba uważać na cukier, bowiem produkty dostępne w sklepach często są smakowe i słodzone, nie zawsze nawet samym cukrem, a zamiast tego syropem glukozowo-fruktozowym.

Wybierając serek homogenizowany w sklepie, zwróćmy uwagę na jego skład. Sprawdza się tutaj zasada, że im krótszy on jest, tym lepszy. Dobrą informacją jest jednak fakt, że jedząc jakościowy produkt, dostarczymy naszemu organizmowi cennych składników i będziemy mogli rozkoszować się pysznym smakiem, znanym z dzieciństwa.

