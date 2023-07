Spis treści: 01 Czy serek wiejski jest zdrowy?

02 Jak zrobić lody z serka wiejskiego?

03 Lody z serka wiejskiego: czy są zdrowie?

Czy serek wiejski jest zdrowy?

Serek wiejski ląduje najczęściej na kanapkach lub jest dodatkiem do zdrowego, pożywnego śniadania. Uwielbiają go zarówno dorośli, jak i dzieci, a szczególnie upodobali go sobie ci, którzy są aktywni fizycznie lub przeszli na dietę.

Zdjęcie Czy serek wiejski jest zdrowy? Wielu Polaków wręcz go uwielbia / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Serek wiejski jest bowiem wartościowym produktem nabiałowym, który ma krótki i czysty skład oraz wyróżnia się wysoką zawartością białka i brakiem dodatku cukru. Co więcej, jest niskokaloryczny, będąc świetnym składnikiem codziennej diety. Niewielu wie jednak, że serek wiejski może stać się również podstawą pysznego, zdrowego deseru.

Reklama

Zobacz również: Jest tani i ma tylko 97 kcal. Jesz go z chlebem, a możesz zrobić placki, kotlety, a nawet ciasto

Jak zrobić lody z serka wiejskiego?

Latem, kiedy temperatury szybują w górę, wielu z nasz poszukuje ochłody wśród deserów. Najczęściej sięgamy po lody lub sorbety, które skutecznie pomagają nam zapomnieć o gorących, słonecznych promieniach.

Tradycyjny przepis na lody zawiera jednak sporo kalorii. Hitem tego lata okazały się lody na bazie serka wiejskiego. Wystarczy zmiksować go na gładką masę i zajadać się bez umiaru. I to dosłownie. Lody z serka wiejskiego są jednym z najzdrowszych deserów, który można jeść bez obaw o talię i boczki.

Zobacz również: Ciasto "styropian". Internet oszalał na punkcie serników bez sera

Jak zrobić lody z serka wiejskiego? Potrzebować będziemy:

1 opakowanie serka wiejskiego,

garść ulubionych owoców,

1 łyżeczkę miodu.

Przygotowanie lodów z serka wiejskiego:



Składniki blendujemy na gładką masę i przekładamy do plastikowego pojemnika. Na wierzchu możemy ułożyć jeszcze kilka pokrojonych owoców. Masę wstawiamy do zamrażarki na kilka godzin.

Gotowe! Przygotowanie pysznego deseru jeszcze nigdy nie było tak szybkie i proste.

Zdjęcie Truskawkowe lody z serka wiejskiego są pyszne i zdrowe / 123RF/PICSEL

Co więcej, w tym przypadku możemy mocno eksperymentować. Do bazy z serka można dodać nie tylko ulubione owoce, otrzymując w ten sposób na przykład lody z serka wiejskiego z truskawkami lub bananami, ale również wanilię, masło orzechowe czy karmel. Odrobina kakao czy gorzkiej czekolady sprawi, że wkrótce będziemy zajadać pyszne lody z serka wiejskiego z czekoladą. W opcjach można wręcz przebierać.

Lody z serka wiejskiego: czy są zdrowie?

Lody z serka wiejskiego są idealną przekąską na letnie dni, która obok mnogości smakowych kombinacji zachwyca również swoim składem. W tym deserze znajdują się same zdrowe produkty, co oznacza, że można zajadać się nim bez obaw o swoją sylwetkę.

Ile kalorii mają lody z serka wiejskiego? Cała porcja przygotowanych zgodnie z przepisem lodów ma niewiele ponad 320 kalorii. Kiedy słońce nie daje więc spokoju, można jeść je pełnymi łyżkami.

Zobacz również: Caffe Affogato. Pyszny włoski deser na upalne dni