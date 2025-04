Najlepszy dla mózgu jest ruch - nowe badania

Naukowcy z University of South Australia przeanalizowali wyniki badań ponad 250 tys. osób, by określić, jak konkretne aktywności fizyczne wpływają na mózg i cały układ nerwowy. Okazało się, że regularny ruch poprawia pamięć i koncentrację, a także ułatwia podejmowanie decyzji. Badacze podkreślają, że osoby po 60. roku życia powinny poświęcać na ćwiczenia fizyczne co najmniej 150 minut tygodniowo (szybki spacer, umiarkowane ćwiczenia gimnastyczne, jazda na rowerze), a do tego dwa razy w tygodniu wykonywać ćwiczenia siłowe wzmacniające mięśnie.

Jak ćwiczenia fizyczne wpływają na mózg w zależności od wieku?

Badania pokazały, że aktywność fizyczna poprawia pracę mózgu w każdym wieku. Pozytywny wpływ na proces uczenia się i zapamiętywania zaobserwowano w szczególności u dzieci i nastolatków. Ćwiczenia fizyczne przyniosły też znaczną poprawę w koncentracji u dzieci z ADHD. Z kolei u osób starszych po roku regularnych ćwiczeń aerobowych zaobserwowano 2-procentowy wzrost hipokampa, czyli obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć, uczenie się i odczuwanie emocji. Oznacza to, że ruch odwraca proces kurczenia się mózgu, do którego dochodzi wraz z wiekiem. Pierwsze efekty widać już po ok. 3 miesiącach regularnej aktywności fizycznej. Badacze zwracają też uwagę na zalety intensywnych treningów (bieganie, interwały) - poprawiają neuroplastyczność mózgu, pomagają jasno myśleć i znacznie dłużej zachować sprawność umysłu. Jest to szczególnie ważne w dobie starzenia się społeczeństw i zwiększających się zachorowań na alzheimera.

Ruch poprawia nastrój

Wysiłek fizyczny stymuluje wydzielanie hormonów szczęścia - serotoniny i dopaminy, które nie tylko zwalczają stres i poprawiają nastrój, ale wzmacniają też impulsy nerwowe. Dobre samopoczucie psychiczne to podstawa zdrowia całego organizmu.

Ćwicz, by "odżywić" mózg

Ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie i stawy, poprawiają wydolność i przyspieszają metabolizm. Mają też zbawienny wpływ na krążenie, a w związku z tym usprawniają przepływ krwi do mózgu - odżywiają go i natleniają, co jest kluczowe w profilaktyce demencji.

Aktywność fizyczna stymuluje kreatywność

Ćwiczenia (zwłaszcza na łonie natury) pobudzają do kreatywnego myślenia. Udowodniono, że już kilka minut w "odcięciu" od codziennych zmartwień pobudza swobodny przepływ myśli. Wysiłek fizyczny zwiększa też produkcję białek odpowiedzialnych za powstawanie nowych komórek mózgu i połączeń między nimi.

Uprawiaj sport, by lepiej spać

Wysiłek fizyczny ułatwia synchronizację zegara biologicznego i pomaga szybciej zasypiać o stałych porach. Ruch ułatwia walkę ze stresem i sprawia, że sen jest głębszy i przynosi lepsze efekty: regeneruje mózg i poprawia samopoczucie.

Aktywność fizyczna działa lepiej niż suplementy czy aplikacje do trenowania mózgu

Australijscy naukowcy podkreślają, że każdy z nas ma w zasięgu ręki idealne narzędzie do regeneracji mózgu, czyli aktywność fizyczną. W dodatku jest ono darmowe, łatwo dostępne i nigdy nie jest za późno, by zacząć z niego korzystać. Badania potwierdzają, że ruch jest dla mózgu zdrowszy od wszelkich suplementów czy aplikacji, których celem jest poprawa pamięci.

