Popularna w PRL-u, a teraz zapomniana. Opóźni starzenie i wspomoże odchudzanie

Oprac.: Karolina Słodkiewicz Kuchnia

Czerwona herbata to napój, który swoją popularność w Polsce zdobył w czasach PRL-u. Wówczas była to jedna z najtańszych herbat. Niewielu jednak zdawało sobie sprawę, jakie właściwości zdrowotne ma napar. Na co dobra jest czerwona herbata i kiedy ją pić? Unikaj jej w kilku przypadkach.

Zdjęcie Czerwona herbata przyspiesza spalanie tłuszczu i odchudzanie. / 123RF/PICSEL