Według EFSA powinniśmy spożywać minimum 25 g błonnika dziennie, ale wciąż - według doniesień z całego świata - nie dostarczamy takiej ilości naszemu organizmowi. Amerykanie w codziennej diecie zapewniają sobie jedynie ok. 5 g tego potrzebnego składnika. Wśród Polaków sytuacja wygląda nieco lepiej - 15 g. Ale to wciąż za mało, by mówić o zaspokojeniu naszego zapotrzebowania.

Występuje najczęściej w formie sproszkowanych łusek, jest łatwo dostępna w sklepach zielarskich, aptekach oraz w sklepach internetowych. A do tego jest stosunkowo tania: za 100 g zapłacimy mniej niż 10 zł. Można dodawać ją do owsianki, dodawać do wody, dosypywać do miski porannych płatków czy muesli, a nawet do sałatek.