Spis treści: 01 Na co zdrowe są brokuły? Najzdrowsze warzywo na świecie

02 Surowy brokuł: właściwości. Skarbnica witamin, ale do momentu

03 Jak najlepiej ugotować brokuły? Oto jak przyrządzić brokuł na obiad

Na co zdrowe są brokuły? Najzdrowsze warzywo na świecie

Brokuł, nazywany również zielonym kalafiorem, jest odmianą kapusty warzywnej, uprawianej już w starożytnej Grecji i Rzymie. To ciasno ułożone różyczki, wyrastające na grubej, krótkiej łodydze. W rzeczywistości różyczki, które trafiają na nasze talerze, są jednak kwiatami, które nie zdążyły zakwitnąć. W ich miejscu, gdyby brokuł nie został zebrany, pojawiłyby się żółte kwiaty.

Zdjęcie Surowy brokuł: właściwości. Skarbnica witamin, ale do momentu / 123RF/PICSEL

W Polsce brokuł znany jest od XVI wieku. Na nasze talerze powinien trafiać jednak zdecydowanie jak najczęściej. Warzywo określa się bowiem mianem jednego z najzdrowszych na świecie. Ma bowiem niski indeks glikemiczny i mało kalorii, dostarczając jednocześnie dużej ilości błonnika pokarmowego i potasu, kwasu foliowego, witaminy A i witaminy C. Posiada też silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu skutecznie zmiata wolne rodniki. To prawdziwa bomba zdrowia. Ale do momentu.

Reklama

Zobacz również: Pożegnaj brzuch jak balon. Włącz do diety i poczuj ulgę

Surowy brokuł: właściwości. Skarbnica witamin, ale do momentu

Brokuł jest jednym z najczęściej polecanych warzyw dla osób na diecie. Jego regularne spożywanie może bowiem pozytywne wpłynąć na perystaltykę jelit, a dzięki dużej zawartości witaminy A dodatkowo wspomóc wzrok, wzmocnić kości i poprawić kondycję skóry.

Po brokuły częściej sięgać powinny również osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym. Zawarty w warzywie potas udrażnia bowiem naczynia krwionośne sprawiając, że krew krąży swobodniej. Efektem jest spadek ciśnienia.

Zdjęcie Najzdrowsze warzywo świata. Prosty błąd podczas gotowania pozbawi go wszystkich wartości / 123RF/PICSEL

Co więcej, badania amerykańskich naukowców z University of Illinois wykazały, że znajdujący się w brokułach sulforafan znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia szczególnie groźnych nowotworów: prostaty, jelita grubego, piersi, skóry oraz płuc. Aby jednak tak się stało, kluczowym jest odpowiednie przygotowanie warzywa - a dokładnie blanszowanie.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka wyjawiła prawdę na temat ryżu. Polacy trują się nim każdego dnia

Jak najlepiej ugotować brokuły? Oto jak przyrządzić brokuł na obiad

Brokuł można bez przeszkód spożywać na surowo, jako dodatek do surówek czy sałatek. Po rozdrobnieniu można również zblanszować lub ugotować we wrzątku czy na parze. W przeciwnym wypadku pozbędziemy się bowiem cennych właściwości warzywa.

Chcąc cieszyć się prozdrowotnymi właściwościami brokułów powinniśmy spożywać je w wersji na surowo lub przyrządzać przez maksymalnie 3-4 minut na parze. Jednym z podstawowych błędów jest gotowanie brokułów w wodzie do momentu aż będą zupełnie miękkie. Wówczas brokuły stracą rozpuszczalne w wodzie witaminy, między innymi witaminę C i kwas foliowy oraz białko i chlorofil, barwnik występujący w zielonych warzywach, który wspomaga układ odpornościowy i regeneruje organizm. Więcej nie popełniaj tego błędu.

Zobacz również: Złe ustawienie i grzyby do wyrzucenia. Nigdy tak nie rób