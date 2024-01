Spis treści: 01 Jak ugotować i przechowywać jajka na twardo?

02 Pasta jajeczna z suszonymi pomidorami - co kupić?

03 Ekspresowe przygotowanie domowego smarowidła

Jak ugotować i przechowywać jajka na twardo?

Idealnie przygotowane jajka w wydaniu na twardo do prawdziwy przysmak porannych śniadań, a także pomysł na przekąskę, którą możemy zabrać ze sobą w plener. Składnik sprawdzi się pokrojony na plastry i dodany do kanapek, a także jedzony samodzielnie z odrobiną soli i pieprzu. Zanim jednak będziemy zajadać się rarytasem, należy odpowiednio go ugotować.

Zaczynamy od wybrania jajka, na którego skorupce nie widać nawet najmniejszego pęknięcia. Każda najdrobniejsza szczelina sprawi, że środek wypłynie. W następnym kroku do garnka lub niewielkiego rondelka nalewamy zimnej wody, doprawiamy sporą ilością soli i za pomocą łyżki umieszczamy jajko w środku. Naczynie stawiamy na średnim ogniu, a kiedy woda zacznie wrzeć, ustawiamy czas na ok. 8-10 minut. Po upływie ostatniej minuty ściągamy garnek z palnika, wylewamy wrzątek i zalewamy jajka zimną wodą. W ten sposób powstrzymamy proces gotowania i ułatwimy sobie późniejsze obieranie.

Pasta jajeczna z suszonymi pomidorami - co kupić?

Ekspresowe i bardzo pożywne smarowidło, które stanowi doskonałą alternatywę dla powtarzanych codziennie śniadań. Gotowa pasta najlepiej komponuje się ze świeżym pieczywem, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by obficie posmarować nią ciepłe i chrupiące grzanki.

Składniki:

4 jajka ugotowane na twardo

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka majonezu

1 łyżeczka musztardy

3 średniej wielkości suszone pomidory z zalewy

szczypta soli, pieprzu i kurkumy

posiekany szczypiorek lub listki bazylii

Ekspresowe przygotowanie domowego smarowidła

Zaczynamy od ugotowania jajek na twardo, a następnie zalewamy je zimną wodą i pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. Jajka obieramy, siekamy w drobną kostkę, wrzucamy do miski i dodajemy jogurt, majonez, musztardę oraz suszone pomidory. Całość rozgniatamy widelcem lub blendujemy na gładką masę. Gotową pastę doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz odrobiną kurkumy dla podbicia koloru. Smarowidło podajemy na świeżym pieczywie, posypane posiekanymi ziołami. Smacznego!

