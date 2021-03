Octowe frytki po brytyjsku

Anglicy często jedzą je właśnie w taki sposób. Są niezwykle chrupiące na zewnątrz i kremowe w środku. Niecodzienny dla nas dodatek sprawia, że smakują jednak zupełnie inaczej. Naprawdę warto spróbować.

Zdjęcie Frytki przygotowane w ten sposób mają niezwykły aromat /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 40 minut Składniki dla: 4-5 osób Składniki 1 kg ziemniaków

1 szklanka octu spirytusowego

1 łyżka soli

3 litry wody

olej rzepakowy

Przygotowanie:



Ziemniaki obierz, umyj i pokrój w słupki. Do garnka wlej wodę, ocet spirytusowy i dopraw solą. Zalewę podgrzewaj na średnim ogniu i wrzuć do niej surowe frytki. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez około 15-20 minut. Nie powinny być jednak zbyt miękkie.



Odcedź, przesyp na ręcznik papierowy do wyschnięcia. Po około 15 minutach przełóż do garnka z dobrze rozgrzanym olejem rzepakowym. Smaż do uzyskania złocistego koloru. Ponownie przełóż na ręcznik.



Na talerzu dopraw frytki jeszcze kilkoma kroplami octu i szczyptą soli.



***

