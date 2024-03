Od czego zależy kolor skorupki jajka? Białe czy brązowe - które są zdrowsze?

Kolor skorupki jajka to jedna z jego charakterystycznych cech, która budzi zainteresowanie wielu osób. Co dokładnie decyduje o tym, jaki będzie ten kolor - biały, beżowy, a może brązowy? Sprawdź, czy wpływa to w jakiś sposób na smak jajka lub jego wartość odżywczą.