Kulinarny trend 2024 roku. Jak zdrowa jest kasza gryczana?

Choć kasza gryczana to pełnowartościowy, bogaty w witaminy i składniki mineralne produkt, to można odnieść wrażenie, że w ostatnich dekadach nie cieszyła się szczególną popularnością. Może się to jednak zmienić już w tym roku - kasza gryczana została właśnie jednym z najmocniejszych żywieniowych trendów!