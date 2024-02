Pachnące wanilią serniczki z patelni. Każdy kęs aksamitnie rozpływa się w ustach

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Serniczki przygotowane na patelni to niewielkie placuszki o delikatnym środku i rumianej skórce. W każdym kęsie kryje się pożywny posiłek oraz smakowity deser. Do ich przygotowania nie potrzeba całej reklamówki zakupów. Wystarczy połączyć ze sobą kilka prostych składników, by nieco odświeżyć powtarzalne menu śniadaniowe.