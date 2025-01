Gdy ciasto już wyrośnie, podziel je na małe części (Anna Starmach wskazuje, by były to kawałki o wadze 40-50 g). Potem lekko je rozpłaszcz, a na środku każdego połóż łyżeczkę konfitury. Zlep dokładnie brzegi i uformuj z każdego kulkę. Powstałe kulki rozłóż na blaszce obsypanej mąką. Przykryj je ściereczką i pozostaw na około 20 minut.

Rozgrzej smalec w dużym garnku. Tłuszcz powinien mieć około 175-180 stopni Celsjusza. Do zmierzenia temperatury najlepiej użyć termometru kuchennego. Jeśli nie masz takiego sprzętu, to weź niewielki kawałek ciasta i włóż je do tłuszczu. Jeśli rzeczony kawałek szybko wypłynie i się zarumieni, to wówczas można smażyć.