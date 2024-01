Pączki to w kuchni polskiej wyroby drożdżowe z mąki pszennej, uformowane na kształt lekko spłaszczonej, mieszczącej się w dłoni kuli i smażone na kolor ciemnozłoty. Pączki nadziewa się konfiturą lub marmoladą, ale coraz częściej także budyniem, likierem czy czekoladą. Na koniec posypuje się je cukrem pudrem lub lukruje.

Historia pączków

Rogaliki robione metodą 1:1:1. Smak jest doskonały Historia pączków jest dość długa - znane były już w starożytnym Rzymie, gdzie spożywano je podczas obchodów przełomu zimowo-wiosennego. Były one jednak wtedy bardziej wytrawne - słodki pączek jest zapewne zapożyczeniem z kuchni arabskiej. W Polsce słodkie pączki zaczęły występować w XVI wieku - wcześniej nadziewano je nawet słoniną.

Od zawsze wierzono, że pączki zjadane w tłusty czwartek przynoszą szczęście i powodzenie. Niektóre z nich nadziewano nawet migdałem lub orzechem włoskim - kto na niego trafił, miał mieć w życiu szczęście. Dziś większości z nas trudno wyobrazić sobie karnawał i jego finał, czyli tłusty czwartek, bez tego pysznego choć mocno kalorycznego deseru. Jak przygotować go w domu?

Prosty przepis na pyszne pączki bez drożdży

Składniki opakowanie budyniu waniliowego

dwie szklanki mąki

duże opakowanie jogurtu naturalnego

trzy jajka

dwie łyżeczki proszku do pieczenia

łyżka spirytusu

szklanka oleju

trzy łyżki cukru pudru.

Przygotowanie:

1. Mąkę przesiej przez sitko. Dodaj do niej jajka, jogurt, budyń, cukier puder, proszek do pieczenia i spirytus - całość dokładnie wymieszaj.

2. W wysokim garnku rozgrzej olej do temperatury 170 stopni Celsjusza. Łyżeczką wykładaj ciasto na olej.

3. Smaż pączki tak długo aż staną się rumiane.

4. Po usmażeniu posyp pączki cukrem pudrem. Podawaj jeszcze ciepłe!

Smacznego!

