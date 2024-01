Włosi wierzą, że przynosi bogactwo. Lenticchie – noworoczny przysmak na dostatek

Oprac.: Martyna Bednarczyk Kuchnia

Kuchnia włoska to jedna z najpopularniejszych kuchni europejskich. W drodze na podium gonią ją tylko potrawy wywodzące się z tradycji francuskiej. Włosi chętnie opierają swoje przepisy na dużej ilości warzyw, przede wszystkim pomidorów, cebuli oraz czosnku, a także oliwie czy owocach morza. Początek stycznia to czas, kiedy we włoskich kuchniach króluje lenticchie, danie na bazie soczewicy, które ma gwarantować pomyślność w Nowym Roku.

Zdjęcie Jak przygotować lenticchie? / 123RF/PICSEL