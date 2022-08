Pięć najzdrowszych kiszonek. Bez trudu zrobisz je w domu

Kiszone ogórki i kapusta to klasyki polskiej kuchni. Rosnąca świadomość żywieniowa i chęć poznawania nowych smaków zachęcają do kiszenia nie tylko warzyw, ale też owoców. Kiszonki to najlepsza „odżywka” dla mikrobioty jelitowej, zastrzyk odporności i czystego zdrowia. Dziś propozycja 5 najzdrowszych kiszonek, które bez trudu zrobisz w swojej kuchni.

Zdjęcie Oprócz kultowych ogórków i kapusty do kiszenia nadaje się szereg warzyw z wysoką zawartością wody i cukru / Pixabay.com