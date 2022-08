Spis treści: 01 Adam Małysz mistrzem w kuchni?

02 Adam Małysz zdradza przepis na idealne ogórki małosolne

03 Przepis na ogórki małosolne według Adama Małysza

Adam Małysz mistrzem w kuchni?

Adam Małysz to człowiek wielu talentów. Utytułowany polski skoczek, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego od czasu do czasu pokazuje fanom, jak wygląda jego życie prywatne. Okazuje się również, że Małysz to mistrz w przyrządzaniu ogórków małosolnych.

- Lubicie ogórki małosolne? Dla mnie to najlepszy dodatek do letniego grilla. A nieskromnie dodam, że podobno bardzo dobrze wychodzi mi ich przyrządzanie - pochwalił się na Instagramie Adam Małysz.

Adam Małysz zdradza przepis na idealne ogórki małosolne

Fani zaczęli dopytywać o sekretny przepis mistrza. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Dzień później Małysz opublikował przepis na swoim profilu na Facebooku.

- Wiele osób pytało o przepis na moje ogórki małosolne, a więc dzielę się z Wami moim "sekretem" Smacznego! - napisał w mediach społecznościowych.

Przepis na ogórki małosolne według Adama Małysza

Składniki:

3 kg ogórków (im mniejsze, tym lepsze)

3 łyżki soli

koper włoski

czosnek cały (częściowo pokrojony, a częściowo obrany na żabki),

chrzan

papryczka chili (jeśli ktoś lubi ostrzejsze - pokroić i dodać).

Sposób przygotowania:

Ogórki umyć w zimnej wodzie i zalać również zimną wodą. Pozostawić na 2-3 godziny Zagotować 3 litry wody, dodać soli, zdjąć z gazu i pozostawić do ostygnięcia Do słoja wsadzać (na przemian): ogórki, chrzan, czosnek, papryczkę, koper Zalać ostudzoną wodą i pozostawić na 2-3 dni.

- I będą super! Choć ja często jem już na drugi dzień. Nie mogę się powstrzymać - dodaje Adam Małysz.

