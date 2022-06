Ekspresowe ogórki małosolne na sucho. Pikle gotowe w 8 godzin!

Spis treści: 01 Ekspresowe ogórki małosolne. Kim jest autor przepisu?

02 Ogórki małosolne na sucho - przepis

03 Ogórki małosolne - przygotowanie

Ekspresowe ogórki małosolne. Kim jest autor przepisu?

"Jestem wielkim pasjonatem kuchni (...). Brałem udział w 4. edycji MasterChef Polska, gdzie dotarłem do finałowej piątki. To pozwoliło mi rozwinąć się kulinarnie" - pisze o sobie Tomasz Strzelczyk. Jest także aktywnym twórcą serwisu YouTube, blogerem oraz autorem książek kulinarnych. Kucharz podzielił się już ze swoimi fanami niezliczoną liczbą przepisów na wszelakie dania. Jednym z najnowszych są ogórki na sucho.



Ogórki małosolne na sucho - przepis

Czego będziemy potrzebowali? Oto lista składników:

1,5 kg mniejszych ogórków gruntowych

3 łyżki soli kamiennej niejodowanej

do pikantnej wersji ogórków 3 szczypty mielonej papryczki chili

pęczek koperku

6 dużych ząbków czosnku

3 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

3 szczypty pieprzu

3 woreczki strunowe

Ogórki małosolne - przygotowanie

Ogórki należy umyć, odciąć końcówki i równomiernie rozłożyć do trzech przygotowanych woreczków. Do każdego woreczka równomiernie dodać soli i siekanego kopru, a także czosnku, również pokrojonego na małe kawałki. Przygotowując ostrą wersję ogórków, w tym momencie należy także dodać szczyptę papryczki chili.



Do każdego woreczka ląduje jeszcze liść laurowy, po 2 ziarna ziela angielskiego i szczypta pieprzu. Następnie należy zamknąć woreczki, przemieszać ogórki z przyprawami i wstawić do lodówki. Po jakimś czasie mieszanie powtórzyć, dla dobrego rozprowadzenia przypraw. Po 8 do 10 godzinach są już gotowe.

Ogórki małosolne to sprawdzony i doskonały dodatek do pieczonego i grillowanego mięsa, sałatek, kanapek. W swojej wersji na sucho zwalniają nas z wielu czasochłonnych obowiązków, takich jak przygotowanie zalewy i pasteryzacja. Z pewnością warto wypróbować pomysł pana Tomka.

