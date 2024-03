Chrzan z jajkiem do wędliny

Wyrazisty i nieco pikantny chrzan z jajkiem na Wielkanoc to nic innego jak połączenie ugotowanych na twardo jajek, chrzanu świeżego lub ze słoika, śmietany oraz odrobiny cukru. Z tak prostych składników powstaje przepyszny dodatek do serwowanych na świątecznym stole potraw. Recepturą, która co roku podbija podniebienia gości i domowników jest ta, którą przygotowuje wuj Stefan. Idealnie łączy ze sobą kremowe jajka i wyrazisty oraz mocno pikantny chrzan.

Składniki na chrzan

10 jajek

300 g chrzanu w słoiczku lub 1 świeży korzeń chrzanu

2-3 łyżki śmietany

1-2 łyżeczki cukru

Jak zrobić chrzan z jajkami na Święta Wielkanocne?

Wiemy już, jakie składniki są niezbędne do przygotowania wielkanocnego chrzanu wuja Stefana. Każdy z produktów bez problemu dostaniemy w okolicznych sklepach lub większych marketach. Po wykreśleniu ostatniego z listy zakupów, możemy przejść do wypróbowania przepisu. Ważne, by trzymać się receptury krok po kroku. Powodzenia!

Do przygotowania wybornego sosu chrzanowego możemy wykorzystać świeży korzeń 123RF/PICSEL

Zaczynamy od ugotowania jajek na twardo. Wystarczy trzymać je we wrzącej wodzie przez ok. 8-10 minut. Tak przygotowane jajka wkładamy do zimnej wody, studzimy, obieramy i kroimy na pół. Z każdej połówki wyciągamy żółtko i wkładamy do osobnej miseczki. Do żółtek dodajemy śmietanę oraz cukier, całość dokładnie mieszając. W kolejnym kroku za pomocą widelca lub tarki rozdrabniamy białka i dodajemy je do żółtek. Jajka ze śmietaną i cukrem doprawiamy chrzanem w słoiczku lub świeżo startym korzeniem chrzanu. Jeżeli masa wyjdzie zbyt ostra w smaku, możemy dodać jeszcze odrobinę cukru. Tak przygotowany chrzan wielkanocny przekładamy do zamykanej miski lub słoiczka, wkładamy do lodówki i pozostawiamy do porządnego schłodzenia. Gotowy chrzan podajemy jako dodatek do żurku, wędlin, mięs oraz ugotowanych na twardo jajek. Smacznego!

Jak przechowywać świeży lub tarty korzeń chrzanu?

Zdarza się, że po przygotowaniu domowego chrzanu z jajkiem zostanie nam trochę całego lub tartego korzenia. W jaki sposób zabezpieczyć go przed zmarnowaniem? Korzeń w całości powinien być przechowywany w lodówce, w wilgotnym oraz zimnym środowisku. Resztkę warzywa możemy także włożyć do woreczka foliowego, szczelnie zamknąć i zamrozić na kilka miesięcy.

Zakupiony w sklepie lub przygotowany własnoręcznie chrzan tarty również wymaga trzymania w chłodzie. Maksymalny czas, w którym nadaje się do spożycia, może wynosić nawet 3 miesiące. Warto jednak mieć na uwadze, że już po ok. 3 tygodniach od otwarcia chrzan zacznie tracić charakterystyczną ostrość. Jeśli po otwarciu słoika zauważymy, że wnętrze nabrało ciemnego koloru, nie zwlekajmy z wyrzuceniem produktu. To znak, że tarte warzywo się zepsuło.

„Zdrowie na widelcu”: Domowy chrzan. Czym się kierować przy zakupie korzeni? Polsat Cafe

