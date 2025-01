Opatrunek dla zmęczonych jelit. Jedz zwłaszcza w porze zimowej

Ekstremalnie niskie temperatury za oknem sprawiają, że coraz chętniej wracamy do tradycyjnych polskich przepisów. Nic nie rozgrzewa tak dobrze i szybko, jak porcja parującego krupniku nalana do głębokiego talerza. Smak i aromat bogatego bulionu, porcja miękkich warzyw oraz dopełniająca wszystkiego kasza to idealne rozwiązanie w mroźne dni, kiedy mamy ochotę siedzieć pod kocem z mocno rozgrzewającym daniem.