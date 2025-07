Znasz go z działek, babcinych ogródków i może z czasów, gdy jeszcze wspinało się na drzewa. Agrest to jeden z tych owoców, które albo się kocha, albo omija szerokim łukiem. Ale zupełnie niepotrzebnie!

Choć niektórym kojarzy się głównie z kwaśną miną po pierwszym kęsie, warto się z nim zaprzyjaźnić na nowo. To owoc, który świetnie sprawdza się w kuchni - i to nie tylko w formie przekąski prosto z krzaka.

Co warto przyrządzić z agrestu? Poznaj genialne propozycje, które przekonają każdego do tego owocu.

Tak! Agrest jemy razem ze skórką - to właśnie pod nią kryje się sporo cennych składników. Skórka agrestu bywa nieco twarda i pokryta delikatnym meszkiem, ale zupełnie jadalna.

Niedojrzałe mogą być naprawdę kwaśne, choć w przetworach wychodzi im to tylko na dobre.

Agrest to takie małe, kuliste laboratorium zdrowia. Znajdziesz w nim:

Witaminę C - więcej niż w jabłku, mniej niż w porzeczkach, ale i tak sporo!

Co ciekawe, agrest ma też działanie moczopędne i wspiera pracę nerek. Choć zawiera naturalne cukry, ma niski indeks glikemiczny i dużo błonnika, dzięki czemu stabilizuje poziom glukozy we krwi. A to oznacza mniej nagłych spadków energii i senności po jedzeniu.