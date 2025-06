Karaś to smaczna ryba o delikatnym mięsie. Można go smażyć w panierce, ale znacznie zdrowszą opcją jest grillowanie lub pieczenie. Najlepiej dodać do niego zioła i przyprawy: czosnek, rozmaryn i tymianek. W sklepach dostępne są też filety z karasia, które wybornie będą smakować w lekkim sosie, np. jogurtowym. Karaś nadaje się też do przyrządzania zupy rybnej.