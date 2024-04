Czy kisiel jest zdrowy?

Domowy kisiel przygotowany samodzielnie jest zdrowy. Zawiera bowiem tylko składniki naturalne, nieprzetworzone, nad którymi mamy pełną kontrolę. W skład kisielu wchodzą owoce, woda i mąka ziemniaczana oraz ewentualnie odrobina cukru dla zaspokojenia większej ochoty na słodycze.

Właściwości kisielu zależą od dodanych owoców. Mąka ziemniaczana jest przede wszystkim źródłem węglowodanów prostych, ale także witamin C i B6 oraz składników mineralnych takich jak: fosfor, magnez, potas, sód i wapń. Z kolei owoce to już prawdziwa bomba witaminowo-mineralna. Kisiel stanowi więc doskonałe uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia składniki pokarmowe.

Kisiel jest zdrową i smaczną przekąską nawet na diecie odchudzającej 123RF/PICSEL

Nieco inaczej jest z dostępnymi w sklepach kisielami instant. Skład tych produktów jest już dłuższy i często zawiera substancje o trudnych nazwach, których nie znajdziesz w swojej kuchni. Czy kisiel jest zdrowy? Sięgając po kisiel z torebki, przede wszystkim przeczytaj skład. Tam znajdziesz konserwanty, które najczęściej są naturalnego pochodzenia tak samo, jak barwniki. Jednak na pierwszym miejscu w składzie często jest cukier, czyli jest go w całym produkcie najwięcej. Ponadto kisiel z torebki może zawierać zamienniki cukru takie jak syrop glukozowo-fruktozowy czy maltodekstrynę. Substancje te mają udowodniony niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Co jednak najważniejsze, kisiel z torebki nie ma tej esencji, czyli owoców. Często zastępowane są aromatami, suszonymi owocami lub sproszkowanym sokiem. Spożyty raz na jakiś czas kisiel instant nie wyrządzi większych szkód w organizmie. Jednak w porównaniu z domowym kisielem nie stanowi zdrowej przekąski.

Czy kisiel jest dobry na jelita?

Domowy kisiel jest produktem lekkostrawnym, ponieważ zawiera przede wszystkim węglowodany proste o niskim IG pochodzące z mąki ziemniaczanej. Dodatek owoców nie zwiększa jego indeksu glikemicznego tak mocno, jednak wraz z cukrem może być produktem nieodpowiednim dla osób z cukrzycą.

Mąka ziemniaczana i lekkostrawność kisielu sprawiają, że jest on polecany dla osób ze schorzeniami układu pokarmowego. Kisiel jest polecany na zapalenie żołądka, zaparcia, biegunkę czy podczas jelitówki. Dostarcza cennych składników pokarmowych, ale jednocześnie nie obciąża układu pokarmowego. Ponadto kisiel np. z jabłek zawiera dużą ilość błonnika. Warto jednak dodać do niego także skórek z jabłek, które zawierają go najwięcej.

Jak zrobić dobry zdrowy kisiel?

Niejedna mama wie, że kisiel dla niemowląt jest doskonałą propozycją na deser dla dzieci przy rozszerzaniu diety. Najczęściej przygotowuje się go z soków owocowych. To tylko pokazuje, że naturalny, domowy kisiel jest w pełni bezpieczny, zdrowy i smaczny. Jak zrobić domowy kisiel dla dorosłych i starszych dzieci? Do tego będziesz potrzebować:

owoców - najlepiej sezonowych o dużej zawartości soku. Banan lepiej sprawdzi się do dekoracji,

mąki ziemniaczanej w proporcji 1 łyżeczki na jedną szklankę wody,

wody - na dwie porcje kisielu stosuje się zazwyczaj 2,5 szklanki wody,

cukru - ewentualnie zamienników, ksylitolu lub cukru trzcinowego.

Jak zrobić kisiel? To bardzo proste. Wystarczy do garnka włożyć owoce, zalać je 2 szklankami wody i zagotować. Należy gotować je ok. 2 min, dobrze jak owoce puszczą sok. Można spróbować wywaru i w razie konieczności dosłodzić do smaku. Mąkę ziemniaczaną należy wymieszać z pół szklanki wody i powoli dodawać do gorącego wywaru, cały czas mieszając. Po 2 minutach kisiel zgęstnieje i będzie gotowy do spożycia.

Czy kisiel pomaga w odchudzaniu?

Kisiel nie sprawi nagle, że twoja waga poleci w dół, a tkanka tłuszczowa wyparuje. Jednak pod względem psychologicznym jest on ważnym elementem diety odchudzającej. Dlaczego? Świetnie zaspakaja ochotę na słodkie przekąski. Jest także produktem niskokalorycznym, więc nie zwiększa więc za bardzo dziennego bilansu kalorycznego.

Czy kisiel ma dużo kalorii?

Ile kalorii ma kisiel? Łatwiej jest policzyć kalorie kisielu z torebki. Ten zazwyczaj ma ok. 65 kcal na 100 g. W jednej szklance kisielu mieści się ok. 150 kcal. Domowy kisiel prawdopodobnie będzie miał jeszcze mniej kalorii, ale zależy to od użytych owoców czy ilości dodanego cukru. Kisiel jest jednak znacznie lepszą przekąską niż słodycze. Jest zdrowy, powoduje uczucie sytości, ponieważ objętościowo jest go więcej, a dostarcza tyle kalorii, ile ok. 3-4 kostki czekolady.

