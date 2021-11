Popełniasz ten błąd z pieczarkami? Oto prosty trik!

TikTokerka, udostępniająca na swoim koncie kuchenne porady, zdradziła, że nie musisz myć grzybów, jeśli zrobisz przed ugotowaniem jedną, prostą rzecz! Według kobiety, grzyby mają wierzchnią warstwę, skórkę, którą wystarczy oderwać i tak przygotowane pieczarki są już gotowe do dalszej obróbki.

- Po prostu odwróć je, odłam łodygę, obierz – tłumaczy TikTokerka.

Kobieta dodała jednak, że jeśli chcemy wrzucić na patelnię nieobrane pieczarki, musimy pamiętać, by je wcześniej umyć!





Pieczarkowa porada nie jest pierwszą, którą kobieta podzieliła się na TikToku. Wcześniej zachęcała obserwatorów do włożenia pasty pomidorowej do torebki, podzielenia jej na osobne paski (np. za pomocą rozgrzanego noża, który spawa foliową torebkę) i zamrożenia jej. Dzięki temu trikowi, pod ręką można mieć zawsze gotowe, odmierzone porcje koncentratu pomidorowego, które po prostu odrywamy w razie potrzeby.



Jak się okazuje, z internetu można się wiele nauczyć. Profesjonalny kucharz ujawnił niedawno, że ludzie źle przygotowują jajecznicę. Dan Churchill wyjaśnił, że istnieje kilka sposobów na udoskonalenie tego dania. Najpierw poradził, by smażyć jajka na średnim ogniu i nie mieszać ich przez cały czas Przypomniał, też, że kiedy zdejmujemy jajka z ognia, one nadal się gotują z wykorzystaniem ciepła resztkowego.



Jeśli szukasz wskazówek dotyczących gotowania, książka kucharska nie będzie ci więc potrzebna - zawsze możesz zwrócić się do mediów społecznościowych!



