Kalafior najczęściej podajemy z masłem i bułką tartą. Taki sposób może się jednak szybko znudzić. Warto docenić delikatny smak tego warzywa i przygotować je w inny sposób. Przedstawiamy pyszny przepis na placuszki kalafiorowe, dzięki którym będziesz mógł wpleść kalafiora do diety i cieszyć jego właściwościami i pysznym smakiem.

Kalafior w diecie seniora - dlaczego warto go jeść?

Kalafior oferuje nam szereg korzyści zdrowotnych, dzięki którym staje się cennym składnikiem w naszej diecie. Jest niskokaloryczny, a 100 g warzywa dostarcza jedynie ok. 27 kcal. Jedną z jego kluczowych zalet jest duża ilość błonnika, który wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom. Tym samym może pomóc rozwiązać problem dolegliwości ze strony układu pokarmowego, które często dokuczają seniorom. Błonnik dodatkowo wspiera zdrową mikroflorę jelitową, co może mieć znaczenie również dla odporności.

Kalafior dostarcza również witaminę C, która ma działanie przeciwutleniające i spowalnia proces starzenia, a także witaminę K - niezbędną do utrzymania zdrowych kości i zapobiegania osteoporozie. Z kolei dzięki zawartości potasu pomaga regulować ciśnienie krwi, co jest istotne w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Nie można pominąć działania neuroprotekcyjnego kalafiora. Zawiera witaminy z grupy B oraz cholinę, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego, poprawiają pamięć, a także mogą ochronić procesy poznawcze, które z wiekiem stają się spowolnione.

Kalafior ma również działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne, które wynika z zawartości przeciwutleniaczy. Regularne spożywanie warzywa może zmniejszyć ryzyko pojawienia się chorób przewlekłych i nowotworów.

Co dodać do kalafiora, aby podbić jego zdrowotne właściwości?

Aby wykorzystać zdrowotny potencjał kalafiora w pełni, warto łączyć go z innymi składnikami, które wzmocnią jego działanie i uzupełnią niedobory.

Przede wszystkim warzywo należy podawać ze zdrowymi tłuszczami, takimi jak orzechy, oliwa albo awokado. Tłuszcze pomagają w przyswajaniu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, E i K, a także poprawiają smak warzywa. Jeśli kalafior chcemy zjeść na obiad albo przyrządzić z jego dodatkiem porządny posiłek, warto połączyć go ze źródłem białka. Białko jest niezbędne do regeneracji organizmu zwłaszcza u seniorów. Warzywo można podać z jajkami, rybami, chudym mięsem albo roślinami strączkowymi.

Brokuły, por, kalafior albo cukinia: możesz dodać je do kotletów siekanych Arina Habich 123RF/PICSEL

Minusem kalafiora jest to, że często powoduje nieprzyjemne wzdęcia oraz gazy. Z tego powodu dobrze jest łączyć go z przyprawami, które wspomagają trawienie i pomagają w neutralizowaniu tych efektów. Jest to np. imbir, czosnek, majeranek i kurkuma. Dodatkową zaletą jest to, że mają silne właściwości przeciwzapalne i wspierają działanie układu odpornościowego.

Do kalafiora idealnie pasują warzywa bogate w witaminę C, takie jak papryka, natka pietruszki czy brokuły. Dzięki nim dodamy do posiłku o wiele większą porcję witaminy C, przez co właściwości antyoksydacyjne warzyw zostaną wzmocnione.

Placki z kalafiora - zdrowa propozycja dla seniorów

Składniki:

400 g kalafiora,

1 duże jajko,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

7-8 łyżek mąki pszennej,

sól i pieprz,

dodatkowo: kwaśna śmietana, olej do smażenia, szczypiorek i natka pietruszki do posypania.

Kalafiora dokładnie myjemy, a następnie trzemy go na tarce o małych oczkach. Aby przyspieszyć proces, możemy również zmielić go w malakserze. Rozdrobnione warzywo przekładamy do dużej miski. Wbijamy jajko, dodajemy mąkę ziemniaczaną i pszenną, a także sól oraz pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy. Jeśli ciasto będzie zbyt mało kleiste, możemy dodać dodatkową łyżkę mąki pszennej.

Na dużej patelni rozgrzewamy olej, a następnie za pomocą dwóch łyżek kładziemy ciasto na patelni w formie placków. Smażymy przez kilka minut z każdej strony do momentu, aż placki się zarumienią.

Placki podajemy gorące z łyżką kwaśnej śmietany i obficie posypane zieleniną. Możemy również wykorzystać je jako zamiennik placków ziemniaczanych - doskonale pasują do sosu grzybowego oraz gulaszu węgierskiego.

Seksuolog Aleksandra Plewka o stawianiu granic INTERIA.PL