Pieczone żeberka z fasolą

Żeberka pokroić na porcje. Natrzeć majerankiem, solą i pieprzem oraz keczupem i odstawić do lodówki na dwie, trzy godziny. Żeberka, obsmażyć na rumiano na oleju ze wszystkich stron. Żeberka przełożyć do żaroodpornego naczynia do zapiekania. Naczynie przykryć, wstawić do piekarnika rozgrzanego do temp. 200 stopni C. Potrawę piec około 30 minut, aż mięso będzie miękkie. Pod koniec pieczenia mięso odkryć i piec jeszcze 10-15 minut.