Blachę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 90-120 st. C i suszymy od 4 do 7 godzin. Co jakiś czas warto sprawdzić, czy pomidory za bardzo się nie przypalają.

Tak przygotowane warzywa układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pamiętajmy, by każda połówka leżała przeciętą stroną do góry.

Najlepszą metodą na bezpieczne pasteryzowanie suszonych pomidorów będzie wstawienie ich do zimnego piekarnika. W kolejnym kroku ustawiamy temperaturę 120 st. C i pozwalamy słoikom powoli się nagrzewać. Kiedy urządzenie zasygnalizuje osiągnięcie wybranej temperatury, pozostawiamy przetwory w środku na ok. 25-30 minut. Doświadczone panie domu polecają także stosowanie metody "na mokro", czyli w garnku.

Zaczynamy od wyłożenia naczynia bawełnianą ściereczkę, a następnie wkładamy do środka słoiki wieczkiem do góry. Na tym etapie musimy przypilnować, by nie stykały się ze sobą. W kolejnym kroku dolewamy wodę do ok. ¾ wysokości słoików i zaczynamy podgrzewać. Od momentu zagotowania się wody pasteryzujemy pomidory przez 20-25 minut. Po upływie wyznaczonego czasu wyciągamy gorące słoiki i ustawiamy je na blacie wieczkiem do dołu. Do poprawnej pozycji możemy odwrócić je dopiero wtedy, gdy całkowicie wystygną.