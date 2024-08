Poczynając od tej popularniejszej, czyli jodowanej, mówimy o najzwyklejszej soli kuchennej, do której dodano jod w postaci jodku potasu lub jodanu potasu. To ważna informacja dla osób dbających o prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Wszystko z tego powodu, że jod, jako pierwiastek jest niezbędny do produkcji hormonów wytwarzanych właśnie w tarczycy. Hormony tyroksyna (T4), trijodotyronina (T3) oraz kalcytonina regulują metabolizm, wzrost i rozwój.

Co dzieje się, gdy zabraknie wsparcia dla tych hormonów pod postacią jodu? może prowadzić do niedoczynności tarczycy, powiększenie woli, a u dzieci do problemów z rozwojem.