Przechowuj w ten sposób sałatkę jarzynową, a dłużej zachowa świeżość!

Sałatka jarzynowa to bez wątpienia najpopularniejsza sałatka w Polsce, którą serwujemy nie tylko od święta czy z okazji ważnych uroczystości rodzinnych, ale także na co dzień. Większość z nas przygotowuje zazwyczaj spore ilości sałatki, którą jemy później przez wiele dni, nie chcąc, by się zmarnowała. Niestety, niektóre produkty, z których ją przyrządzamy, mogą znacznie przyspieszyć proces jej psucia. Istnieje jednak prosty sposób, by temu zapobiec!

Sałatka jarzynowa: Te produkty sprawią, że szybciej się zepsuje!

Podstawą klasycznej sałatki jarzynowej są ugotowane warzywa takie jak pietruszka, marchewka czy seler. To produkty bezpieczne, które nie psują się tak szybko, jak np. jajka, które również dorzucamy do sałatki. Jajka są dość nietrwałe i podobnie jak np. majonez powinny być dodawane do sałatki na sam koniec, a najlepiej chwilę przed podaniem.

Kolejny produkt, który może skrócić okres przydatności sałatki do spożycia to cebula. Warzywo to dość szybko się psuje, więc najlepiej dorzucić je chwilę przed zaserwowaniem. Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku pora, czosnku oraz jabłek.

Jak długo można przechowywać sałatkę jarzynową w lodówce?

Zdjęcie Tradycyjna sałatka jarzynowa / 123/RF PICSEL / 123RF/PICSEL

Odpowiednie przygotowanie sałatki to jednak nie wszystko - później należy ją także właściwie przechowywać. Przyjęło się, że sałatkę jarzynową możemy trzymać w lodówce do siedmiu dni, ale sporo zależy od tego, z jakich składników ją przyrządziliśmy.

Kluczowym produktem jest majonez, który zazwyczaj dodajemy na sam koniec. Warto jednak wiedzieć, że jarzyny bez dodatku tego składnika dłużej zachowają świeżość. Sałatkę można więc podzielić na dwie porcje - do jednej dodać majonez i zjeść ją w ciągu dwóch, trzech dni, a resztę warzyw zamrozić. Po dwóch, trzech tygodniach można dodać do nich majonez i świeża sałatka jarzynowa gotowa!

Smacznego!

