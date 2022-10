Kotlety mielone, w południowej Małopolsce nazywane także sznyclami to potrawa wykonana ze zmielonej, surowej karkówki wieprzowej z dodatkiem surowego jajka i tartej bułki. Czasem kotlety wykonywane są także z mięsa drobiowego, wołowego, a nawet dziczyzny. Kotlety mielone najpopularniejsze są w Europie Środkowej, głównie w Polsce.

Przepis na klasyczne kotlety mielone:

By przygotować klasyczne kotlety mielone, należy doprawić masę mięsną solą oraz pieprzem i dodać do niej zeszkloną na maśle cebulkę. By podbić smak kotletów, można dodać również posiekaną natkę pietruszki.

Do tak przygotowanej masy należy dodać jajko i bułkę tartą, w takiej ilości, by można było uformować kotleciki o owalnym kształcie. Na koniec kotlety należy obtoczyć w tartej bułce i usmażyć na oleju lub smalcu.

Kotlety mielone podaje się najczęściej z ziemniakami oraz surówką. Ziemniaki można zastąpić ulubionym rodzajem kaszy.

Nigdy nie wyrzucaj surowej skóry z kurczaka. Oto, do czego dodaje ją Ewa Wachowicz Podstawą dobrych kotletów mielonych jest oczywiście dobre jakościowo mięso. Nawet najlepszy kucharz nie uratuje tej potrawy, jeśli przyrządzać ją będziemy na bazie składników pozostawiających sporo do życzenia. Jakie mięso jest najlepsze na kotlety mielone?

Najlepsze kotlety mielone wychodzą z mięsa wieprzowego z łopatki. Takie mięso jest po prostu w sam raz - nie jest ani zbyt tłuste ani byt chude, a przygotowane na jego bazie kotlety są soczyste i miękkie. Niezłym wyborem będzie także mięso z szynki.

WAŻNE: Najlepsze mięso na kotlety mielone to takie, które mielone jest przy nas, na miejscu. Większość sklepów gwarantuje taką usługę, czasem wystarczy po prostu o nią poprosić.

Właściciele domowej maszynki do mięsa mogą po prostu kupić wieprzowinę w kawałku i zmielić ją własnoręcznie - to zdecydowanie najlepszy sposób na przygotowanie mięsa na mielone, bo wiemy, że jest ono dobrej jakości.

Nigdy nie kupuj takiego mięsa na mielone! Oto powód

Najgorszym wyborem przy zakupie mięsa na mielone jest gotowe mięso w paczkach. Decydując się na taki zakup nie wiemy bowiem, co naprawdę kupujemy i jak wyglądało mięso przed zmieleniem. W takim wypadku należy chociaż dokładnie przestudiować informacje podane na opakowaniu - produkt powinien składać się w 99 proc. z mięsa. Pozostały jeden procent to sól.

To ważne, bo jeśli mięsa jest mniej, to wszystko wskazuje na to, że jest to mięso garmażeryjne, które składa się z prawdziwego mięsa w zaledwie 70 proc. , a reszta to woda, białka roślinne i regulatory kwasowości.

Takie mięso jest zdecydowanie gorszej jakości i niestety nie należy do produktów najwyższej klasy. Może mieć także negatywny wpływ na zdrowie.

