Spis treści: 01 Kulinarne patenty na cukinię

02 Ketchup z cukinii – jakie produkty kupić?

03 Sos na bazie cukinii - przygotowanie

Kulinarne patenty na cukinię

Cukinię uważa się za jedno z najzdrowszych warzyw. Włączenie jej do diety dostarcza organizmowi sporych ilości żelaza, potasu, magnezu, witamin C, K oraz tych należących do grupy B. To przedstawicielka rodziny dyniowatych, w której nie odkładają się metale ciężkie, a dodatkowo ma zdolność odkwaszania organizmu, pozytywnego wpływania trawienie, wzmacniania układu odpornościowego, a także redukowania stresu.

To smaczne i wartościowe warzywo możemy przyrządzić na wiele różnych sposobów. Doskonale smakuje na surowo lub poddana obróbce termicznej w piekarniku. Dopełnia smak pożywnego leczo, a także zaskakuje w wegańskich ciastach. Furorę wśród pań domu robi także ketchup z cukinii, sprawdzający się jako dodatek do kanapek, kiełbasek, mięs, makaronów oraz warzyw.

Ketchup z cukinii – jakie produkty kupić?

Zdjęcie Z cukinii przygotujemy ciekawą alternatywę ketchupu / 123RF/PICSEL

Składniki:

1,5 kg cukinii

0,5 kg cebuli

3 czerwone papryki

1,5 łyżki soli

½ szklanki cukru

½ szklanki octu spirytusowego 10%

1 łyżeczka przyprawy curry

½ łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu

400 g koncentratu pomidorowego

Sos na bazie cukinii - przygotowanie

Wszystkie warzywa dokładnie myjemy, a następnie obieramy cebulę, przycinamy cukinię na końcach, a z papryki usuwamy gniazda nasienne. W kolejnym kroku kroimy każde warzywo w cienkie paski, które przekładamy do niewielkiego garnka, zasypujemy 2 łyżkami soli, mieszamy i pozostawiamy na godzinę. Po upływie wyznaczonego czasu zobaczymy, że w naczyniu zebrał się płyn - pamiętajmy, by go nie wylewać. Teraz wystarczy ustawić średni gaz i podgrzewać całość przez 30-35 minut. Następny etap wymaga od nas dokładnego ostudzenia warzyw, a następnie przełożenia do kielicha blendera i zmiksowania na gładką masę. Warzywną papkę ponownie umieszczamy w garnku, dodajemy ocet, koncentrat i przyprawy, a następnie gotujemy przez 10 minut. Gorący ketchup przelewamy do czystych oraz wyparzonych słoików, zakręcamy i pasteryzujemy w gorącej wodzie przez 15 minut.

