Co do purée zamiast masła i mleka?

Ziemniaki to jeden z najpopularniejszych dodatków do obiadu, a to za sprawą ich stosunkowo niskiej ceny, dobrego smaku i uczucia sytości , które zapewniają. Można je podawać w różnej formie, m.in. w postaci purée , które powinno mieć aksamitną konsystencję .

Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i wkładamy do niego główkę czosnku wraz z łupiną. Czosnek pieczemy przez ok. 35 minut. Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy do miękkości w osolonej wodzie.