Wszystkie składniki dodajemy do kalafiora razem z jajkami, mąką, solą oraz pieprzem. Całość dokładnie mieszamy. Konsystencja powinna przypominać nieco masę na placki ziemniaczane.

Na patelni rozgrzewamy porcję tłuszczu, wylewamy masę jajeczno-kalafiorową i smażymy pod przykryciem na średnim ogniu przez ok. 5 minut.

Kiedy spód omletu się zrumieni, przewracamy na drugą stronę za pomocą łopatki, pokrywki lub talerza. Alternatywnie możemy wlać masę do foremki i piec w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 20 minut.