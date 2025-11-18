Szare kluski według tradycyjnego przepisu. Obcokrajowcy się zachwycają

W czasie podróży zagranicznych często poszukujemy tradycyjnych autentycznych dań reprezentujących dany region. Niestety w Polsce zdarza się, że o tym zapominamy i lekceważymy potrawy kuchni regionalnych. A można wśród nich znaleźć prawdziwe skarby. Szare kluski, proste danie z ziemniaków są tego najlepszym przykładem.

Obcokrajowcy przybywający do Polski chętnie próbują dań kuchni polskiej. Najczęściej są to pierogi, gdyż te najłatwiej znaleźć w restauracjach. Potrawy kuchni regionalnej serwowane są w nielicznych lokalach, częściej można ich skosztować podczas gościny u przyjaciół czy znajomych. Szare kluski, czyli tzw. przecieraki potrafią wzbudzić prawdziwy entuzjazm gości jako danie oryginalne, smaczne i tradycyjne. Można podać je po prostu polane skwarkami i podsmażaną cebulką lub eksperymentować z różnymi sosami.

Przepis na szare kluski

Składniki

  • 1 kg ziemniaków
  • 50 dag twarogu
  • 1 jajko
  • sól, pieprz
  • mąka pszenna (2 szklanki)
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  • 1 mała cebula
  • 1 łyżka oleju lub masła

Szare kluski. Przygotowanie:

1. Ziemniaki obierz, umyj. Zetrzyj na tarce o grubym oczku. Dobrze odciśnij. Następnie zetrzyj twaróg, wymieszaj z ziemniakami. Wbij jajko, dodaj szczyptę soli, mąkę ziemniaczaną i tyle mąki pszennej, aby dało się łatwo zagnieść ciasto.

2. W dużym garnku ugotuj wodę, posól. Łyżeczką z masy formuj kluski i kładź na wrzątek. Kiedy kluski wypłyną na powierzchnię wody, wyjmij je łyżką cedzakową.

3. Cebulę obierz, posiekaj, podsmaż na maśle. Przypraw solą i pieprzem. Okraś gotowe kluski.

