Szare kluski według tradycyjnego przepisu. Obcokrajowcy się zachwycają
W czasie podróży zagranicznych często poszukujemy tradycyjnych autentycznych dań reprezentujących dany region. Niestety w Polsce zdarza się, że o tym zapominamy i lekceważymy potrawy kuchni regionalnych. A można wśród nich znaleźć prawdziwe skarby. Szare kluski, proste danie z ziemniaków są tego najlepszym przykładem.
Obcokrajowcy przybywający do Polski chętnie próbują dań kuchni polskiej. Najczęściej są to pierogi, gdyż te najłatwiej znaleźć w restauracjach. Potrawy kuchni regionalnej serwowane są w nielicznych lokalach, częściej można ich skosztować podczas gościny u przyjaciół czy znajomych. Szare kluski, czyli tzw. przecieraki potrafią wzbudzić prawdziwy entuzjazm gości jako danie oryginalne, smaczne i tradycyjne. Można podać je po prostu polane skwarkami i podsmażaną cebulką lub eksperymentować z różnymi sosami.
Przepis na szare kluski
Składniki
- 1 kg ziemniaków
- 50 dag twarogu
- 1 jajko
- sól, pieprz
- mąka pszenna (2 szklanki)
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
- 1 mała cebula
- 1 łyżka oleju lub masła
Szare kluski. Przygotowanie:
1. Ziemniaki obierz, umyj. Zetrzyj na tarce o grubym oczku. Dobrze odciśnij. Następnie zetrzyj twaróg, wymieszaj z ziemniakami. Wbij jajko, dodaj szczyptę soli, mąkę ziemniaczaną i tyle mąki pszennej, aby dało się łatwo zagnieść ciasto.
2. W dużym garnku ugotuj wodę, posól. Łyżeczką z masy formuj kluski i kładź na wrzątek. Kiedy kluski wypłyną na powierzchnię wody, wyjmij je łyżką cedzakową.
3. Cebulę obierz, posiekaj, podsmaż na maśle. Przypraw solą i pieprzem. Okraś gotowe kluski.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.