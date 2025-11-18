Spis treści: Rewolucyjna zmiana w krakowskiej komunikacji miejskiej Kto będzie odpowiadał za przestrzeganie nowych zasad w komunikacji? Podróżujesz komunikacją miejską? Pamiętaj o tych zasadach

Rewolucyjna zmiana w krakowskiej komunikacji miejskiej

Rada Miasta w Krakowie opracowała projekt uchwały, której celem jest ograniczenie hałasu w autobusach i tramwajach. Zakazane ma być korzystanie z urządzeń elektronicznych bez słuchawek, a także głośne rozmawianie przez telefon. Przyczyną były coraz częstsze skargi podróżnych na brak komfortu podróży spowodowany hałasem. Dla wielu podróżnych słuchanie intymnych rozmów czy dźwięków filmów na TikToku stawało się coraz bardziej uciążliwe. Projekt zmian popiera też samo MPK w Krakowie.

Kto będzie odpowiadał za przestrzeganie nowych zasad w komunikacji?

Urzędnicy informują, że za przestrzeganie nowych zasad będą odpowiadać kierowcy i motorniczowie. Będą oni mieli prawo zwrócić uwagę pasażerom łamiącym przepisy, a w razie konieczności wezwać służby porządkowe. Warto wiedzieć, że kiedy uchwała wejdzie w życie, będzie można się na nią powoływać także samodzielnie, prosząc współpasażera o ciche zachowanie.

Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

Projekt uchwały będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miasta. Oznacza to, że nowe zasady mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Podróżujesz komunikacją miejską? Pamiętaj o tych zasadach

W komunikacji miejskiej warto dbać o kulturę osobistą i zasady dobrego zachowania. Pamiętaj, by nie wsiadać do pojazdu, zanim nie opuszczą go wszystkie osoby wysiadające. Przepuszczaj osoby starsze, niepełnosprawne czy opiekunów z dziećmi. Ustępuj miejsca osobom, które mogą mieć problem z podróżą na stojąco (także kobiety w ciąży). Staraj się nie blokować przejścia, zdejmuj plecak z pleców i zadbaj, by inne przedmioty nie przeszkadzały innym pasażerom. Jeśli podróżujesz z psem, pamiętaj o smyczy i kagańcu. Unikaj prowadzenia dłuższych rozmów telefonicznych i wycisz dźwięki w urządzeniach elektronicznych.

