Warzywo znane od wieków

Czarna rzepa to warzywo korzeniowe o charakterystycznej ciemnej, niemal czarnej skórce i białym, soczystym wnętrzu. Może przypominać buraka, lub dużą rzodkiew. Jej historia sięga starożytności - była znana już w czasach Grecji i Rzymu, gdzie bardzo ceniono ją zarówno w kuchni, jak i w lecznictwie.

W Polsce uprawiana jest głównie w sezonie jesienno-zimowym, a w sklepach pojawia się najczęściej od października do marca. Nie jest tak powszechnie dostępna jak zwykła rzodkiewka czy marchew, ale w większych marketach, warzywniakach czy na bazarach można ją znaleźć bez problemu. Ma intensywny, lekko ostry smak, który ceni wiele osób, ale to z urodowych właściwości znana jest najszerzej.

Babciny sposób na porost włosów

Czarna rzepa zdobyła ogromną popularność w kosmetyce przede wszystkim dzięki właściwościom stymulującym wzrost włosów. Zawiera siarkę, witaminy z grupy B, magnez i fosfor, czyli składniki, które wzmacniają cebulki włosowe, przyspieszają porost i poprawiają kondycję włosów.

Można przygotować z niej domowy specyfik: świeżą czarną rzepę należy zetrzeć lub wycisnąć sok, a następnie płyn wmasować w skórę głowy i pozostawić na 30-60 minut przed umyciem. Regularne stosowanie zarówno domowych, jak i gotowych preparatów może znacząco poprawić gęstość włosów i ograniczyć ich wypadanie. Uważać powinny jednak osoby o wrażliwej skórze, bo może podrażniać.

Czarna rzepa świetnie zadba o cerę

Czarna rzepa w kosmetyce zyskała sławę przede wszystkim dzięki właściwościom wzmacniającym włosy, ale jej działanie nie ogranicza się tylko do skóry głowy. Zawarte w niej witamina C, siarka, potas, magnez i związki siarkowe sprawiają, że może być wykorzystywana również do pielęgnacji twarzy i ciała. Sok z czarnej rzepy działa oczyszczająco i tonizująco, wspomaga regenerację skóry, łagodzi podrażnienia i wspiera produkcję kolagenu, co poprawia jędrność i elastyczność skóry.

W domowym zaciszu można przygotować różnorodne kosmetyki DIY:

Maseczka na twarz - świeżą startą rzepę zmieszaj z miodem (nawilżenie), jogurtem naturalnym (nawilżenie i ukojenie) lub glinką kosmetyczną (oczyszczenie i zmniejszenie porów). Taka maska pomaga oczyszczać pory, odżywia skórę, reguluje "świecenie" skóry, koi i rozświetla. Na oczyszczoną cerę nałóż papkę i pozostaw na 20 min, po czym zmyj.

T onik oczyszczający - sok z czarnej rzepy, koniecznie rozcieńczony wodą lub hydrolatem, zadziała antybakteryjnie i łagodząco, będzie świetny dla cery mieszanej i tłustej. Nałóż go na płatek kosmetyczny i przecieraj skórę twarzy i dekoltu po wieczornym oczyszczeniu.

Peeling - połączenie tartej rzepy, cukru i odrobiny oleju roślinnego delikatnie usuwa martwy naskórek i pobudza mikrokrążenie. Może być także przydatny jako wspomaganie walki z cellulitem. Raz w tygodniu okrężnymi ruchami masuj skórę całego ciała lub wybrane obszary - uda, pośladki, brzuch.

Na rynku dostępne są także gotowe kosmetyki z wyciągiem z czarnej rzepy, które ułatwiają regularne stosowanie:

Szampony i odżywki wzmacniające włosy - ograniczają wypadanie i wspomagają porost.

Serum do skóry głowy - stymuluje cebulki włosowe i poprawia ukrwienie skóry.

Kremy i balsamy z ekstraktem z czarnej rzepy - działają odżywczo, regenerująco i antyoksydacyjnie.

Dzięki tym właściwościom czarna rzepa zdaje się być uniwersalnym produktem kosmetycznym: można z niej stworzyć własne preparaty, albo sięgnąć po gotowe produkty, które łączą wygodę stosowania z dobroczynnym działaniem rośliny. Regularne stosowanie czarnej rzepy do pielęgnacji włosów i skóry może znacząco poprawić ich kondycję, dodać blasku i witalności, a przy tym działa profilaktycznie przeciwko łamliwości włosów i oznakom starzenia skóry. Również skóra twarzy i ciała zyska na stosowaniu mieszanek z dodatkiem czarnej rzepy: rozświetli się, odmłodzi, zmniejszy się ilość wyprysków i poprawi się nawilżenie.

Doskonałe źródło witamin na jesień i zimę

Czarna rzepa jest cenna nie tylko w kosmetyce, ale i w diecie. Zawiera witaminy C i B, minerały, błonnik oraz związki siarkowe, które wspierają trawienie, funkcjonowanie wątroby i odporność tak potrzebną w okresie jesienno-zimowym. Można ją jeść na surowo, w postaci dodatku do sałatek, soków, surówek, a także gotować - dodając do zup, duszonych warzyw czy placków. Najlepiej spożywać ją właśnie w obecnym sezonie, codziennie lub kilka razy w tygodniu, by korzystać z jej właściwości oczyszczających i wzmacniających organizm.

Jednak osoby z problemami z tarczycą (szczególnie niedoczynnością) powinny zachować ostrożność, ponieważ czarna rzepa należy do warzyw krzyżowych, które w nadmiarze mogą wpływać na funkcjonowanie tego gruczołu.

