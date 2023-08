Połączenie cukinii z czekoladą na pierwszy rzut oka może wydawać się kontrowersyjnym pomysłem, ale okazuje się, że korzystając ze sprawdzonego przepisu, możemy upiec niesamowicie smaczne ciasto.

Za sprawą dodatku w postaci cukinii ciasto jest doskonale wilgotne i ma przyjemną strukturę.

Ciasto czekoladowe z cukinii - przepis

Składniki:

półtorej średniej wielkości cukinii,

400 g mąki,

jedna szklanka cukru,

jedna płaska łyżeczka sody oczyszczonej,

jedna łyżeczka proszku do pieczenia,

trzy łyżki kakao,

jedna łyżka kawy rozpuszczalnej,

jedna łyżeczka cynamonu,

trzy jajka.

Składniki na polewę:



170 g masła,

100 g czekolady,

60 ml śmietanki kremówki.

Zdjęcie Cukinia najlepiej smakuje w sierpniu, ponieważ jest wtedy najbardziej dojrzała / 123RF/PICSEL

Czekoladowe ciasto z cukinii - wykonanie

Cukinię kroimy na pół i usuwamy z niej gniazda niesienne. Cukinię wraz ze skórką ścieramy na tarce o małych oczkach i następnie dokładnie odciskamy, aby pozbyć się z niej soku.

W naczyniu mieszamy ze sobą mąkę, kakao, cynamon, sodę, proszek do pieczenia i kawę. Do drugiego naczynia wbijamy jajka i ucieramy je z cukrem, by powstała jednolita, puszysta masa. Dodajemy do niej wymieszane wcześniej suche składniki i masło, a następnie dokładnie ucieramy.

Zdjęcie Ciasto czekoladowe z cukinii charakteryzuje się doskonałym smakiem / 123RF/PICSEL

Do naczynia z utartą masą aplikujemy startą i odsączoną cukinię i wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną masę przekładamy do formy do pieczenia, wcześniej wykładając ją papierem do pieczenia.

Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza, do środka wkładamy formę z masą i pieczemy przez godzinę.

Aby przygotować polewę, czekoladę łamiemy na drobne kawałki, przekładamy do naczynia i zalewamy śmietanką. Na minimalnym ogniu całość podgrzewamy, aż czekolada całkowicie się rozpuści. Polewę nanosimy na całkowicie wystudzone ciasto.

