Pieczony pasztet głównie kojarzy nam się z mięsożercami, ale osoby, które nie jedzą mięsa, również mogą pieścić swoje podniebienia doskonałym pasztetem z cukinii. Taki pasztet nie tylko doskonale smakuje, ale jest również szybki i prosty w przygotowaniu, dlatego z tym przepisem poradzi sobie nawet amator kulinarny.

Jak zrobić pasztet z cukinii?

Składniki:

dwie młode cukinie

cztery średnie ziemniaki

dwie marchewki

cztery jaja

dwie średnie cebule

trzy ząbki czosnku

pęczek kopru

pół szklanki bułki tartej

jedna łyżeczka słodkiej papryki

pół łyżeczki wędzonej papryki

jedna łyżeczka pieprzu

jedna łyżeczka soli

składniki odpowiednie są do formy do pieczenia o wymiarach 30x12 cm.

Zdjęcie W sierpniu cukinia jest najświeższa i najsmaczniejsza / 123RF/PICSEL

Przygotowanie potrawy zaczynamy od dokładnego umycia cukinii, osuszenia jej i następnie starcia wraz ze skórką na tarce o dużych oczkach. Ziemniaki obieramy ze skórki, myjemy, suszymy ręcznikiem papierowym i tak jak w przypadku cukinii - ścieramy je na tarce o dużych oczkach do tego samego naczynia. Tak przygotowane warzywa odkładamy na 30 minut, by puściły soki. By przyspieszyć ten proces, starte warzywa można odrobinę posolić.

Zdjęcie Cukinie należy zetrzeć na tarce o dużych oczkach wraz ze skórką / 123RF/PICSEL

Następnym etapem jest obranie ze skórki, umycie, wysuszenie i starcie marchewki na tarce, a jakże, o grubych oczkach. Czas na cebulę, którą siekamy na drobną kostkę. To samo robimy z umytym i osuszonym pęczkiem kopru.

Do naczynia z cukinią i ziemniakami dodajemy startą marchew, pokrojona cebulę, czosnek wyciśnięty przez praskę, posiekany koperek, cztery surowe jajka, pół szklanki bułki tartej, sól, pieprz oraz słodką i wędzona paprykę w proszku. Wszystko dokładnie mieszamy, by składniki dobrze się połączyły w spójną masę.

Zdjęcie Cukinia może stanowić bazę pysznego pasztetu / 123RF/PICSEL

Formę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, a następnie do środka aplikujemy przygotowaną masę. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza i wkładamy do niego formę z masą pasztetową na godzinę. Po 60. minutach wyłączamy piekarnik i czekamy, aż pasztet ostygnie w piekarniku. Gotowe!