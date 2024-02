Jajka na twardo to jedna z najzdrowszych form, w jakich możemy zajadać ten uniwersalny produkt. Smażone omlety, jajka sadzone i jajecznice pozbawione są sporej części witamin i odżywczych składników. Do tego dochodzą kolejne kalorie pochodzące z użytego tłuszczu do smażenia. Gotowane jajka stają się więc doskonałym wyborem dla osób, które chcą pełnymi łyżkami czerpać ze zdrowotnych właściwości jajek.