Co jest potrzebne do bloku czekoladowego?

Do przestudzonej mikstury dosypujemy mleko w proszku i przechodzimy do mieszania za pomocą miksera ustawionego na niskie obroty.

Garnek ściągamy z palnika, odstawiamy na blat kuchenny i pozostawiamy do ostudzenia na ok. 5 minut.

W niewielkim garnku umieszczamy kostkę masła i podgrzewamy ją na wolnym ogniu aż do roztopienia. Do rozpuszczonego masła dodajemy cukier, płynne mleko i kakao, a następnie dokładnie mieszamy.

Gotowy blok czekoladowy nadaje się do przechowywania przez ok. 4-5 dni. Najlepiej trzymać go w szczelnie zamkniętym pojemniku, włożonym do lodówki. W ten sposób uchronimy przysmak przed przechodzeniem innymi zapachami. Cukiernicy polecają, by zaopatrzyć się w szklany pojemnik z silikonową pokrywką.